Overeenkomst bereikt: getroffen Decathlon-personeel in distributiecentrum Willebroek krijgen drie opties aangeboden

Na bijna drie maanden onderhandelen zijn de directie van Decathlon en de Belgische vakbonden eruit: medewerkers van het distributiecentrum in Willebroek, dat eind 2024 gaat sluiten, krijgen drie opties aangeboden. De opties zijn: verderwerken binnen Decathlon (dit mag in België of in het buitenland zijn), werken bij de koper van het distributiecentrum of het ontvangen van een opzegvergoeding. Dit meldt Flanders News.

De overeenkomst tussen de directie van Decathlon en Belgische vakbonden komt nadat Decathlon eind april bekendmaakte zijn Europese logistieke netwerk van distributiemagazijnen te veranderen. Dit "om beter in te kunnen spelen op de veranderende consumptiepatronen van klanten.” Decathlon maakte bekend zijn logistieke activiteiten in Willebroek stop te zetten, waardoor 132 medewerkers hun banen gaan verliezen. Maar niet zonder onderhandelingen, vonden Belgische vakbonden BBTK en ACV.

Nu er een overeenkomst is bereikt, lijkt de initiële belofte van Decathlon te staan: getroffen medewerkers kunnen een nieuwe functie krijgen binnen het bedrijf. Naast deze optie kunnen medewerkers in Willebroek blijven werken of een opzegvergoeding aanvragen.

Er staan meer banen op het spel bij Decathlon. Naar verluidt worden de distributiecentra van de Franse sportketen in Frankrijk, Spanje en Italië ook gesloten.