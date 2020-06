Overheid zet in op eerlijke kledingindustrie

Consortium voor rechten kledingarbeiders geselecteerd als BuZa partner

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken kondigde vrijdag steun aan ter bevordering van de rechten van werknemers in kledingfabrieken. STITCH, een groep organisaties die werken aan betere arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie, is geselecteerd om een meerjarige samenwerking op te zetten met het ministerie.

STITCH wil de komende jaren een nieuw normaal creëren voor de kledingindustrie. 'Een industrie waarin eerlijke prijzen en fatsoenlijke lonen de norm zijn', zegt directeur Alexander Kohnstamm van Fair Wear Foundation, een van de organisaties achter STITCH. ‘De crisis waarin we ons nu bevinden, laat zien hoe kwetsbaar de positie van kledingarbeiders is. De meesten verdienen niet genoeg om hun gezin te onderhouden en hebben geen sociaal vangnet. We zijn ontzettend verheugd dat de Nederlandse regering het werk dat we doen waardeert en de urgentie deelt om een doorbraak voor de rechten van werknemers in kledingfabrieken te creëren.'

Hogere lonen

Om tot dit nieuwe normaal te komen, zullen de organisaties samenwerken met belangrijke spelers in de productieketen van kleding, zoals Europese kledingmerken en vakbonden in kleding producerende landen. STITCH zal zich met vakbonden en arbeidsrechtenorganisaties richten op collectieve onderhandelingen om te werken aan hogere lonen en het terugdringen van geweld en intimidatie, een groot probleem in kledingfabrieken.

Door op een verantwoorde manier zaken te doen, spelen ook kledingmerken een cruciale rol in het verduurzamen van de industrie. Voor het consortium is het dan ook essentieel dat kledingmerken en fabrieken verantwoordelijk worden gehouden voor hun gedrag.

STITCH (Sustainable Textile Initiative: Together for Change) wordt geleid door Fair Wear Foundation dat werkt aan betere arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie. Fair Wear en vakbonden CNV Internationaal en Mondiaal FNV hebben hun krachten gebundeld met het Britse Ethical Trading Initiative (ETI) waar grote kledingmerken bij zijn aangesloten, het Centre for Development and Integration in Vietnam (CDI) en arbeidsorganisatie Cividep India.

Meer impact in kledingindustrie

Alle zes organisaties werken al jaren aan betere arbeidsomstandigheden. Fair Wear, CNV Internationaal en Mondiaal FNV werken sinds 2016 in een alliantie samen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Door nog drie invloedrijke organisaties toe te voegen, waarvan er twee gevestigd zijn in kleding producerende landen, verwacht het partnerschap meer impact te kunnen maken.

Minister Kaag maakte vrijdag de namen van alle allianties bekend die geselecteerd zijn voor haar ‘Power of Voices’ strategische partnerschappen ter versterking van maatschappelijke organisaties in landen waar dat hard nodig is.