Overname Cassis Paprika krijgt meer vorm met minder personeel

De nieuwe start van Cassis Paprika krijgt meer vorm. Begin deze week werd bevestigd dat Futura Capital Fund 70 procent van de bedrijfsactiviteiten overneemt en daarmee 23 winkels sluit. Nu wordt duidelijk dat de overname ook minder personeel behoudt en dat het andere gevolgen heeft voor de behouden winkels, weet RetailDetail.

Op 17 oktober wordt, zoals gepland, officieel het faillissement uitgesproken voor de Belgische modegroep Cassis Paprika. Na het uitgesproken faillissement is het aan Futura Capital Fund om het bedrijf door te starten. Zoals eerder gemeld gebeurt dat met 70 procent van de bedrijfsactiviteiten. Het betekent dat in totaal 89 winkels de deuren openhouden, waarvan 37 winkels in België, 21 in Nederland, 14 winkels in Frankrijk, 12 in Duitsland en 5 in Luxemburg.

De gedeeltelijke doorstart zorgt ervoor dat de overige dertig procent van de winkels de deuren sluit. Dit kost 118 medewerkers hun baan. Volgens RetailDetail gebeurt dat met onmiddellijke ingang. Zo sluiten in Wallonië tien winkels de deuren, in Brussel gebeurt hetzelfde met twee winkels en in Vlaanderen elf (in Antwerpen, Aalst, Denderleeuw, Gent, Ieper, Izegem, Kapellen, Leuven, Ninove, Oudenaarde en Turnhout).

Op een vakbondsoverleg op dinsdag, waar de directie van Cassis Paprika aanwezig was, wordt duidelijk dat de overname ook betekent dat de banen op het hoofdkantoor en de geredde winkels worden herzien. Tot nu toe betekent dit dat er negen banen op het hoofdkantoor worden geschrapt en dat er in de winkels nog eens 37 banen verdwijnen.