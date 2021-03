‘Overname GrandVision door EssilorLuxottica kan deze maand worden goedgekeurd’

De overname van GrandVision, het moederbedrijf van Pearle en Eyewish, door het brillenconcern EssilorLuxottica is bijna klaar voor goedkeuring door de Europese Commissie. Dat gebeurt mogelijk al deze maand, zo schrijft persbureau Bloomberg op basis van berichten van ingewijden, die hun naam liever niet publiek willen maken.

EssilorLuxottica zou positieve feedback hebben gekregen op het voorstel om winkels in verschillende EU-landen af te stoten, waardoor de overname mogelijk al voor de huidige deadline van 12 april kan worden goedgekeurd.

Dat betekent nog niet dat de overname daarmee rond is. In december zeiden bronnen dat EssilorLuxottica zijn opties nog zou heroverwegen, en mogelijk opnieuw zou willen onderhandelen over de overnameprijs van 7,2 miljard euro. De twee partijen ontmoetten elkaar het afgelopen jaar ook al eens in de rechtszaal. Het lijkt er echter op dat EssilorLuxottica de deal nu door probeert te zetten. Vindt deze uiteindelijk toch geen doorgang, dan is het GrandVision circa 400 miljoen euro verschuldigd.