EssilorLuxottica wil winkels in drie EU-landen verkopen om GrandVision-deal voort te zetten

EssilorLuxottica heeft aangeboden om winkels in drie EU-landen te verkopen, teneinde toestemming te krijgen van de Europese Unie voor de overname van GrandVision, zo blijkt uit een bericht van Reuters. Onder het Nederlandse GrandVision vallen onder meer Pearle en Eyewish.

EssilorLuxottica, moederbedrijf van onder meer Ray-Ban, wilde GrandVision in 2019 al overnemen, maar de Europese Commissie vreesde dat het bedrijf door de overname te groot zou worden. De commissie eiste dat EssilorLuxottica winkels in België, Frankrijk en Nederland zou afstoten en onder meer Pearle en Eyewish zou verkopen, zo meldt Reuters. Nu probeert EssilorLuxottica het voorstel terug te brengen naar winkels in drie EU-landen. Het is nog niet duidelijk om welke winkels en landen het gaat. Op 12 april beslist de Europese Commissie of deze met de overname akkoord gaat.

Tussen EssilorLuxottica en GrandVision botert het intussen al een tijd niet. Volgens EssilorLuxottica is Grandvision niet goed omgegaan met de coronacrisis en is het afspraken uit de verkoopovereenkomst niet nagekomen. Hierover loopt nog een rechtszaak . In december werd gemeld dat EssilorLuxottica onder de deal met GrandVision uit wilde, maar het bedrijf lijkt nu toch moeite te doen om deze voort te zetten.

Voor GrandVision betaalt EssilorLuxottica een overnameprijs van 7,2 miljard euro.