Overname GrandVision door Italiaanse gigant ‘aan zijden draadje’

Het is nog onzeker of de overname van optiekketen GrandVision door Italiaanse groep EssilorLuxottica plaats zal vinden. Afgelopen maandag stonden de twee partijen opnieuw in de rechtbank en de overname lijkt ‘aan een zijden draadje’ te hangen, aldus de advocaat van EssilorLuxottica tegen het FD.

In juli 2019 maakte de partijen bekend dat de Italiaanse brillengigant GrandVision over zou nemen voor 7,2 miljard euro. GrandVision is onder andere de eigenaar van Pearle en Eyewish en Charlie Temple. Vorig jaar kwamen er echter scheurtjes in de overnameovereenkomst. Vanwege de impact van de pandemie paste GrandVision de strategie aan en week volgens EssilorLuxottica van de normale gang van zaken af. Vanwege een clausule in de overeenkomst, geeft dit EssilorLuxottica de mogelijkheid van de deal af te zien.

EssilorLuxottica liet in de zomer van 2020 beslag leggen op data van GrandVision en het moederbedrijf HAL. Deze data wil het inzien om te bewijzen dat GrandVision anders gehandeld heeft dan normaal. Deze data mag echter niet worden ingezien zonder toestemming van een rechter. In de zomer diende al een kort geding die de brillengigant verloor, afgelopen maandag was het hoger beroep.

Al met al is het een van de vele stappen in het verhaal rondom GrandVision en EssilorLuxottica. De overname moet echter voor juli afgerond zijn, anders hangt EssilorLuxottica een boete van 400 miljoen euro boven het hoofd.