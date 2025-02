Overname Helly Hansen door Kontoor Brands zal winst per aandeel en groei op lange termijn stimuleren

Kontoor Brands, dat zijn sterke voorlopige resultaten voor het vierde kwartaal bevestigde met 699 miljoen dollar (omgerekend 699,9 miljoen euro) aan inkomsten en een stijging van 4 procent, heeft een optimistische prognose gepresenteerd voor het komende jaar -exclusief de potentiële voordelen van de overname van Helly Hansen. Kontoor Brands nam het modemerk over voor 900 miljoen dollar van Canadian Tier Corporation.

De aanstaande overname van Helly Hansen, een strategische zet om de activiteiten van denim naar prestatiegerichte bovenkleding te diversifiëren, zal naar verwachting ongeveer 0,15 dollar bijdragen aan de aangepaste winst per aandeel (EPS) voor het hele jaar, waarbij een aanzienlijke groei in 2026 wordt verwacht.

Analisten uit de sector geven aan dat deze verwachte winst per aandeel (EPS)-groei van 0,15 dollar op de lange termijn een aanzienlijk potentieel biedt, met name op internationale markten, ondanks de omzetdaling van één procent in die regio's in het vierde kwartaal.

"De kernsterktes van ons bedrijf blijven intact en de overname van Helly Hansen zal ons totale rendementsmodel van de aandeelhouders verder versterken, wat de weg vrijmaakt voor verbeterde waardecreatie", aldus Scott Baxter, CEO en voorzitter. "Hoewel we de heersende economische onzekerheden erkennen en een voorzichtige benadering van bedrijfsbeheer zullen handhaven, hebben we vertrouwen in ons vermogen om in 2025 en daarna sterke aandeelhoudersrendementen te leveren", voegde Baxter toe.

De prognose van het bedrijf voor 2025 voorziet een omzet tussen de 2,63 miljard en 2,69 miljard dollar, wat neerkomt op een groei van 1 tot 3 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze groei wordt veroorzaakt door marktaandeelwinst, uitbreiding van kanalen en categorieën, bredere distributie en toegenomen investeringen in merken.

Deze groeikatalysatoren zullen naar verwachting echter gedeeltelijk worden gecompenseerd door voorzichtig voorraadbeheer bij detailhandelaren en gematigde consumentenbestedingen wereldwijd.

Het bedrijf voorspelt een omzetgroei in de eerste helft van het jaar die consistent is met de prognose voor het hele jaar. De groei in het tweede kwartaal zal het eerste kwartaal overtreffen vanwege de timing van seizoensprogramma's en nieuwe distributiewinsten. De aangepaste winst per aandeel (EPS) wordt geraamd op tussen de 5,20 en 5,30 dollar, wat een stijging van 6 tot 8 procent op jaarbasis betekent.