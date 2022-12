'Overname Joules bijna rond, meeste winkels blijven open’

Detailhandelaar TFG - of The Foschini Group - zou op het punt staan het failliete bedrijf Joules over te nemen, zo meldt Sky News. TFG zou volgens het nieuwsplatform momenteel ‘vergevorderde gesprekken’ voeren over een overname en een officiële aankondiging zou elk moment kunnen komen.

Het in Zuid-Afrika gevestigde TFG bezit al een aantal Britse moderetailers: Whistles, Hobbs en Phase Eight. Het heeft dus een geschiedenis van het overnemen en voortzetten van middelgrote namen in het middensegment, zowel via fysieke winkels als online.

In tegenstelling tot andere geïnteresseerde partijen, zou TFG van plan zijn "de meerderheid" van de Joules winkels open te houden. Wel zal ongeveer een kwart van de 132 winkels waarschijnlijk worden gesloten.

Interpath Advisory, de curator, heeft nog geen commentaar gegeven, zo meldt The Fashion Network. Het is nog steeds mogelijk dat een andere koper met een laatste bod komt.