Joules in surseance van betaling

Britse retailketen Joules heeft surseance van betaling aangevraagd, zo meldt de Britse Retail Gazette. Eerder deze week kondigde Joules Group Plc door middel van een persbericht al hun intentie aan om bewindvoerders aan te stellen (namelijk, Will Wright, Ryan Grant en Chris Pole) en daarmee uitstel van betaling aan te vragen.

De bewindvoerders onderzoeken mogelijke bedrijfsopties, waaronder ook de verkoop van het bedrijf. Hoewel de 132 winkels van de retailer in het Verenigd Koninkrijk tijdens het proces open zullen blijven, is niet bevestigd hoeveel van de 1600 werknemers van Joules hierdoor getroffen zullen worden. Enkele retailanalisten concludeerden volgens de Retail Gazette dat Joules alleen succesvol verder zou kunnen gaan als ze alleen e-commerce aanbieden.

Will Wright, joint administrator bij Interpath Advisory, deelde aan de Retail Gazette mee: "In de komende weken zullen we trachten alle winkels als in gebruik te houden tijdens deze uiterst belangrijke handelsperiode voor kerstmis, terwijl we de opties voor de groep beoordelen, waaronder een mogelijke verkoop."

Verder gaf Wright aan dat er sinds de aankondigingen omtrent het uitstel van betaling eerder deze week “een overweldigende hoeveelheid belangstelling van geïnteresseerde partijen” was. "We zullen de komende dagen hard werken om deze belangstelling te beoordelen, maar in dit stadium zijn we optimistisch dat we een toekomst voor dit geweldige Britse merk kunnen veiligstellen", aldus Wright.

In augustus van dit jaar kwamen er nog berichten naar buiten dat retailer Next interesse zou hebben in aandelen van Joules Group Plc. De handel in de aandelen van Joules is deze week stopgezet. Het is tot dusver nog onduidelijk of Next momenteel interesse heeft in een overname van Joules. Wel heeft Next vorige week aangekondigd het merk Made.com over te nemen.