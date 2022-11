Britse moderetailer Joules wil uitstel van betaling aanvragen

Britse retailers Joules Group Plc maakt in een persbericht de intentie bekend om bewindvoerders aan te stellen en daarmee uitstel van betaling aan te vragen. Het bedrijf was in gesprek met diverse strategische investeerders en was bezig met eventuele overbruggingsfinanciering. Deze gesprekken waren echter niet succesvol en zijn stopgezet, aldus het bericht.

Daarom wil het Britse bedrijf Will Wright, Ryan Grant en Chris Pole aanstellen als bewindvoerders ‘zo snel als mogelijk is’. “Het bestuur onderneemt acties om de belangen van de schuldeisers te beschermen,” zo is te lezen in het persbericht. Daarnaast is de handel in de aandelen van Joules stop gezet.

Eerder dit jaar kwamen er nog berichten naar buiten dat retailer Next interesse zou hebben in aandelen van Joules Group Plc. Het is niet duidelijk of Next hier nog steeds interesse in heeft. Next heeft wel vorige week aangekondigd het merk Made.com over te nemen.