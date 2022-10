Overname Ted Baker Plc is rond, aandeelhouders akkoord met bod Authentic Brands Group

Authentic Brands Group (ABG), eigenaar van onder meer Reebok en Forever 21, heeft nu ook het Britse modemerk Ted Baker in het portfolio. De overname van het label werd de afgelopen dagen afgerond, zo meldt Authentic Brands Group in een persbericht.

In augustus werd al duidelijk dat Authentic Brands Group waarschijnlijk de nieuwe eigenaar zou worden van Ted Baker Plc. Het bedrijf deed een bod van 211 miljoen pond (omgerekend ongeveer 250 miljoen euro) op het Britse merk. Er werd toen onder voorbehoud een akkoord bereikt. Enkele partijen moesten de overname nog goedkeuren, waaronder de aandeelhouders van het voorheen beursgenoteerde Ted Baker. Maandagochtend maakte Ted Baker bekend zich te hebben teruggetrokken van de London Stock Exchange.

Authentic Brands Group verandert bedrijfsmodel Ted Baker

“We zijn verheugd om Ted Baker te verwelkomen in de Authentic-familie,” aldus Jamie Salter, oprichter en CEO van Authentic Brands Group, in het persbericht. “Dit unieke Britse merk versterkt ons portfolio en verstevigt de aanwezigheid van ABG in het Verenigd Koninkrijk, Europa en het Midden-Oosten. De overname van Ted Baker is in lijn met onze strategische focus op het laten groeien en diversifiëren van ons portfolio door de overname van merken die van buiten de Verenigde Staten afkomstig zijn.”

Authentic Brands Group wil van Ted Baker een bedrijf maken dat opereert via licenties. De groep is momenteel ‘in overleg’ met verschillende bedrijven die de productie, retail, online handel en groothandel van Ted Baker kunnen beheren, zo stelt het.

Ted Baker verkoopt zowel casual als meer formele kleding voor mannen, vrouwen en kinderen, via een webshop en bijna vierhonderd verkooppunten wereldwijd. Authentic Brands Group heeft momenteel ruim vijftig merken in het portfolio op het gebied van lifestyle, entertainment en media.