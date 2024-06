Overname Twin Sport door Britse Frasers Group is goedgekeurd

Nederlandse sportretailer Twin Sport mag overgenomen door de Britse Frasers Group. De Autoriteit Markt en Consument heeft geoordeeld dat na de overname er nog genoeg concurrentie bestaat binnen de Nederlandse markt.

Begin april werd bekend dat Frasers Group Twin Sport wilde overnemen. Hiervoor was echter nog wel de goedkeuring van ACM nodig. Twin Sport was onderdeel van de franchise Intersport. De keten had zo’n 17 winkels in Nederland plus een webshop. De Frasers Group is in Nederland al actief met enkele sportwinkels onder de naam Sports World.

“We zijn erg blij met de overname van Twin Sport”, aldus Ger Wright, Managing Director bij Frasers Group, in april. “Deze overname versnelt Sports Direct’s ambitie om de toonaangevende sportmoderetailer in EMEA [Europa, het Midden-Oosten en Afrika, red.] te worden. Als onderdeel van Frasers zal Twin Sport profiteren van onze Elevation-strategie, onze voortdurende investeringen in omnichannel retailcapaciteiten en het ongelooflijke ecosysteem van Sports Direct-merken. Onze ongeëvenaarde relaties met wereldwijde merken als Nike en Adidas, evenals onze samenwerkingen met geliefde lokale merken, zullen het aanbod van Twin Sport voor consumenten verbeteren.”