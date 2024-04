Britse Frasers Group koopt Twin Sport en neemt mogelijk ruim 10 Sprinter-winkels over

Brits mode- en retailbedrijf Frasers Group Plc wil de nummer één sportmoderetailer van Sports Direct maken en zet daarin volgende stappen. Het bedrijf koopt alle aandelen van de Nederlandse sportmodeketen Twin Sport Holding B.V. én neemt tien voormalige winkellocaties van sportretailer Sprinter over, zo meldt Frasers Group in een persbericht.

Nu Frasers Group alle aandelen van Twin Sport koopt, wordt het de nieuwe eigenaar van de Nederlandse sportmodeketen. Belangrijk: De afronding van de transactie moet nog wel worden goedgekeurd door de Nederlandse mededingingsautoriteit (ACM). Twin Sport is onderdeel van de Intersport franchise, dat eigendom is van EKS Nederland - voorheen Euretco. De sportmodeketen heeft zo’n 17 winkels in Nederland en wordt versterkt door een webshop. Twin Sport genereerde in boekjaar 2023 een omzet van 75 miljoen euro.

“We zijn erg blij met de overname van Twin Sport”, schrijft Ger Wright, Managing Director bij Frasers Group. “Deze overname versnelt Sports Direct’s ambitie om de toonaangevende sportmoderetailer in EMEA [Europa, het Midden-Oosten en Afrika, red.] te worden. Als onderdeel van Frasers zal Twin Sport profiteren van onze Elevation-strategie, onze voortdurende investeringen in omnichannel retailcapaciteiten en het ongelooflijke ecosysteem van Sports Direct-merken. Onze ongeëvenaarde relaties met wereldwijde merken als Nike en Adidas, evenals onze samenwerkingen met geliefde lokale merken, zullen het aanbod van Twin Sport voor consumenten verbeteren.”

Frasers Group koopt ruim 10 oude Sprinter-vestigingen uit faillissement

Het Britse mode- en retailbedrijf is daarnaast in ‘vergevorderde onderhandelingen’ om meer dan tien voormalige winkellocaties van Sprinter over te nemen in Nederland. In december vorig jaar werd het moederbedrijf van Aktiesport, Perry Sport en Sprinter failliet verklaard, waardoor ook de Nederlandse Sprinter-winkels hun deuren moesten sluiten. In januari werd bekend dat een gedeelte van de winkels van Aktiesport, Perry Sport en Sprinter werden doorgezet. Het zou toen gaan om maximaal twintig winkels. Dat blijken er nu ‘meer dan tien’ te zijn, aldus Frasers Group in een persbericht.