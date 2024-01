Gedeelte winkels Perry Sport, Aktiesport en Sprinter start door

Een doorstart is in de maak voor een gedeelte van de winkels Perry Sport, Aktiesport en Sprinter, zo meldt curator Kees van de Meent tegen FashionUnited. De winkels worden doorgezet door de Britse Frasers Group.

Het moederbedrijf van Perry Sport, Aktiesport en Sprinter, Sports Unlimited Retail ging in december failliet. Op dat moment waren 54 winkels bij het bedrijf ondergebracht. Maximaal 20 van de winkels zal worden voortgezet door Frasers Group. Het werkelijk aantal staat nog niet vast, wat het ook moeilijk maakt iets te zeggen over de werkgelegenheid die behouden wordt. Het is daarbij ook niet duidelijk wat er gebeurt met de namen op de winkelpui.

In de winkels van Aktiesport, Perry Sport en Sprinter vindt sinds de faillissementsverklaring in december een uitverkoop plaats. In de winkels kan alleen nog maar gepind worden en worden diverse kortingen gegeven. Online kunnen geen bestellingen meer geplaatst worden.

Wat met de overige winkels gebeurt uit het portfolio van Sports Unlimited Retail is tevens onduidelijk. In december meldden diverse geïnteresseerde partijen zich bij de curator. De overige winkels kunnen nog wel een nieuwe eigenaar krijgen, zo meldt Van de Meent desgevraagd aan FashionUnited.

Tekst loopt verder onder de afbeelding.

Een Sprinter-filiaal in Amsterdam adverteert met de kortingsacties. Credits: FashionUnited

Gedeeltelijke doorstart winkels Perry Sport, Aktiesport en Sprinter

Perry Sport en Aktiesport werden in 2016 overgenomen door het Britse JD Sports. De bedrijven werden toen overgenomen uit het faillissement van United Sports Group (USG). JD Sports telde voor de twee Nederlandse ketens 26,5 miljoen euro neer. Zowel Perry Sport als Aktiesport werden ondergebracht in een nieuwe dochteronderneming: Sports Unlimited Retail. Deze dochteronderneming werd op zijn beurt weer ondergebracht bij een andere dochteronderneming van JD Sports, namelijk bij Iberian Sports Retail Group S.L. In deze Spaanse groep had JD Sports op dat moment al een meerderheidsbelang en eerder in 2023 kreeg de Britse groep alle aandelen in handen. Dit betekent dat JD Sports via een omweg dus weer de volledige eigenaar was van Perry Sport en Aktiesport.

In de zomer van 2023 werd bekend dat Perry Sport en Aktiesport werden omgebouwd naar de formule Sprinter. Sprinter is een Spaanse zusterketen van de twee sportretailers. In het Nederlandse straatbeeld verscheen dan ook het groen met witte logo van Sprinter. Deze uitrol lijkt recent volbracht te zijn.