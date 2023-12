Diverse partijen geïnteresseerd in moederbedrijf Sprinter, Aktiesport en Perry Sport, winkels blijven open

Diverse partijen hebben zich gemeld bij de curator van het failliete Sports Unlimited Retail - het moederbedrijf van de sportketens Perry Sport, Aktiesport en Sprinter. De partijen zeggen geïnteresseerd te zijn in het overnemen van Sports Unlimited Retail of delen daarvan, zo meldt de curator aan De Ondernemer.

Hoe serieus de interesse van de partijen is, is nog te vroeg om te zeggen, aldus de curator tegen De Ondernemer. Hij verwacht hier volgende week meer duidelijkheid over te geven.

De winkels van Aktiesport en Perry Sport werden in 2023 getransformeerd in een Sprinter-formule. De winkels hebben volgens de curator nog genoeg voorraad om open te blijven. Retourneren, ruilen of betalen met cadeaubonnen is echter niet meer mogelijk. Consumenten kunnen bovendien geen online bestellingen meer plaatsen.

