‘Sportbranche heeft het lang moeilijk’, faillissement moederbedrijf Sprinter en Aktiesport niet onverwacht

Op 7 december wordt bekend gemaakt dat Sports Unlimited Retail, het moederbedrijf van sportretailers Sprinter, Aktiesport en Perry Sport failliet is verklaard door de rechtbank in Amsterdam. Het faillissement treft 54 winkels en zo’n 1.100 medewerkers. Volgens Gerard Zandbergen, Chief Executive Officer van Locatus, komt het faillissement niet heel onverwachts.

De sportbranche heeft het al jaren moeilijk, vertelt Zandbergen telefonisch aan FashionUnited. Wat Sprinter, Aktiesport en Perry Sport betreft, bevindt 52 procent van de winkels zich in gebieden met een hoog tot zeer hoog risico op minder kans van slagen. “De winkels worden gedomineerd door merkwinkels en speciaalzaken. Consumenten die op zoek zijn naar een goed paar hardloopschoenen, bezoeken sneller een gespecialiseerde retailer dan een retailer die van alles aanbiedt. Het is een trend die, vooral in centrumgebieden, de afgelopen jaren te zien is.” Consumenten die op zoek zijn naar algemene sportspullen, bestellen vaak hun items online en komen daarvoor niet meer naar de fysieke winkel, voegt Zandbergen er nog aan toe.

Als Zandbergen kijkt naar een vergelijkbare formule van Sprinter, Aktiesport en Perry Sport die wél goed presteert in deze tijd, noemt hij Decathlon als voorbeeld. “Deze sportketen heeft een eigen productlijn toegevoegd, waardoor consumenten een goedkoper alternatief vinden voor de A-merken. Decathlon maakt het daardoor laagdrempeliger om gespecialiseerde producten te kopen en dat is waar de consument naar op zoek is.”

Deze winkels zijn betrokken bij het faillissement van Sports Unlimited Retail

U vindt hier een overzicht van de actieve Sprinter-winkels in de Google Maps hieronder. Het overzicht is gebaseerd op informatie van de Nederlandse website van Sprinter.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Caitlyn Terra.