Overzicht: Deze winkellocaties zijn betrokken bij faillissement moederbedrijf Sprinter, Aktiesport en Perry Sport

Sports Unlimited Retail is eerder deze week failliet verklaard. Het bedrijf is het moederbedrijf van de ketens Aktiesport en Perry Sport die recent zijn omgebouwd naar de formule Sprinter. De ombouw naar Sprinter is bijna in zijn geheel afgerond, zo blijkt uit de website van de retailer. FashionUnited biedt u een overzicht van de locaties op basis van informatie van Sprinter.

Tekst loopt verder onder de kaart.

De winkels van Perry Sport en Aktiesport zijn in 2023 in Nederland getransformeerd naar Spaanse zusterketen Sprinter. De ketens zijn namelijk alle drie, via andere dochterondernemingen, gelinkt aan het Britse moederbedrijf JD Sports.

In september 2022 maakte JD Sports, het moederbedrijf van Perry Sport en Aktiesport, in een jaarverslag bekend dat het in 2021 een Perry Sport-winkel een nieuw jasje had gegeven. Dit onder de noemer ‘Sprinter’. De initiële resultaten van dit concept werden bestempeld als ‘bemoedigend’, waarna het de intentie werd om de proef uit te breiden naar andere winkels. JD Sports meldde tegelijkertijd dat het bedrijf zich ‘in blijft zetten voor het behoud van een omvangrijke activiteit in Nederland’. Op dat moment werd al gehint dat alle winkels in Nederland mogelijk omgebouwd zouden worden naar Sprinter. Wel meldde het Britse moederbedrijf dat het belangrijk was het winkelportfolio the ‘rightsizen’.