Overname Veritas gestrand, maar ‘nieuwe gesprekken al gaande’

Veritas krijgt een overname niet rond. De Belgische retailer zoekt sinds november 2023 een nieuwe partner in de vorm van een investeerder, maar gesprekken met een potentiële investeerder zijn stukgelopen, schrijft Gondola.

Terug naar 2019. Veritas kwam in die tijd in handen van CIM Capital Restruct Fund en ondernemers Erwin van Osta en Walter van Gastel. De volgende vier jaar stonden in het teken van een herstructurering. Het doel was om Vertias’ tij te keren en dat lukte. Veritas bevindt zich inmiddels in ‘een gezonde fase’, zo schreef Veritas in november 2023 in een persbericht. Nu Veritas zich weer op het rechte pad bevindt, is het toe aan een volgende groeifase met een nieuwe partner.

Er zouden gesprekken zijn gevoerd met een potentiële investeerder, die zich uiteindelijk terugtrok. Waarom? Dat is onbekend, schrijft Gondola. Het zou gaan om Gilde Equity Management (GEM), een aandeelhouder van een aantal bedrijven in België. Inmiddels gaan er weer geruchten dat er nieuwe overnamegesprekken zouden zijn. Met wie deze gesprekken worden gevoerd en of een mogelijke overname wordt gerealiseerd, is dus nog een verrassing.