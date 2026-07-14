Overname Wehkamp Retail Group door Omoda officieel afgerond na goedkeuring ACM

Omoda Brands heeft de overname van Wehkamp Retail Group Holding B.V. (WRG) afgerond. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de vereiste goedkeuring verleend, waarmee de transactie die op 4 juni 2026 werd aangekondigd formeel is voltooid.

Met de overname krijgt Omoda Brands naast Wehkamp ook kleertjes.com in handen. De combinatie van Omoda, Assem, Wehkamp en kleertjes.com vormt volgens het bedrijf een Nederlandse fashion- en lifestyle groep met een gezamenlijke jaaromzet van circa 600 miljoen euro. Bij de aankondiging van de overname maakte Omoda bekend dat de groep wordt geleid door co-CEO's Jan Baan en Martijn Hagman.

Gelijktijdig met de afronding van de overname heeft WRG ook de jaarresultaten over boekjaar 2025-2026 (april 2025 tot en met maart 2026) bekendgemaakt. Uit het persbericht blijkt dat de customer sales met 2 procent stegen naar 525 miljoen euro, tegenover 514 miljoen euro een jaar eerder. De aangepaste EBITDA nam met 19,8 procent toe tot 27,1 miljoen euro (2024-2025: 22,6 miljoen euro). Het genormaliseerde operationeel resultaat verbeterde van een verlies van 2,1 miljoen euro naar een positief resultaat van 3,9 miljoen euro.

WRG schrijft de resultaten toe aan strategische keuzes, een geoptimaliseerde kostenstructuur en een focus op de klantreis. Binnen de categorieën ‘home & living’ en ‘beauty’ werd respectievelijk een groei van 13 procent en 8 procent gerealiseerd.