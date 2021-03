Overstock: INretail slaat handen ineen met BVA Auctions om ondernemers te helpen

Het is geen geheim dat veel retailers door de effecten van de pandemie met veel voorraad zijn blijven zitten. Om ondernemers met grote overstock te helpen zijn brancheorganisatie INretail en veilinghuis BVA Auctions een samenwerking aangegaan, zo melden beide bedrijven in een persbericht.

Leden van INretail kunnen met korting gebruik maken van BVA Auctions. Op deze manier kunnen ondernemers overtollige voorraden online veilen en snel omzetten in liquide middelen. “Door de snelle doorlooptijd kan voorraad in vier tot zes weken omgezet worden in cash,” aldus het persbericht. BVA Auctions neemt het gehele verkooptraject op zich.

Het is belangrijk voor retailers op dit moment om cash te hebben om nieuwe collecties in te kopen. Vaak regelen ondernemers de voorfinanciering van de collectie met behulp van de omzet die behaald wordt met de verkoop van eerdere collecties. Nu verkoop tegenvalt en veel voorraad achterblijft, wordt het voor ondernemers lastiger om nieuwe producten in te kopen.