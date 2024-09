Pakketbezorger Budbee stopt in Nederland met thuisbezorging

Geen bel meer die thuis afgaat, maar altijd bezorging in een pakketkluis. Bezorger Budbee stopt in Nederland met thuisbezorging en stapt volledig over op pakketkluizen, zo meldt Jørgen Höppener, general manager Budbee Benelux op LinkedIn.

Höppener meldt dat Budbee Nederland hiermee ‘pakketbezorging echt duurzaam en rendabel’ te maken. Door te bezorgen in een pakketkluis worden het aantal ritten van bezorgbussen drastisch verminderd, worden de steden rustiger en wordt de ecologische voetafdruk van Budbee verder gereduceerd, aldus het bericht.

“Bijkomend voordeel is dat we niet gedwongen worden om mee te doen in de prijzenoorlog tussen pakketbezorgers die elkaar aftroeven met prijzen die verder onder kostprijs liggen en daarmee altijd ten koste gaan van mens en/of milieu”, zo luidt het bericht.

Het bericht van Budbee’s general manager komt op duurzame dinsdag, de eerste dinsdag van september. Vandaag bleek ook uit de Thuiswinkel Duurzaamheid Monitor dat consumenten nog niet altijd genoeg weten over de duurzaamheid van online winkelen. Zo is volgens Thuiswinkel bezorging bij een pakketpunt alleen duurzamer wanneer de consument het pakket te voet of met de fiets gaat ophalen. In de reacties onder de post reageert Höppener dat Budbee daarom zorgt dat er genoeg pakketkluizen zijn op locaties waar consumenten al komen. Zo zijn er bijvoorbeeld kluizen bij supermarkten.