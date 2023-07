Pakketbezorgingsdienst GLS kampt met datalek

Zo’n 5.000 zakelijke en particuliere e-mailadressen hebben dinsdag onbedoeld mails ontvangen van GLS Netherlands met informatie over pakketten van anderen, dat schrijft GLS op zijn website. In de mail stond voornamelijk informatie over zendingen, inclusief e-mailadressen en adresgegevens van ontvangers.

“GLS betreurt dit ten zeerste en zal de betrokkenen op de korte termijn benaderen”, schrijft GLS op zijn website.

“GLS Netherlands heeft na de eerste signalen direct actie genomen en het mailverkeer volledig afgesloten. Het probleem is ontstaan bij een externe IT-dienstverlener en inmiddels opgelost, waarna het mailverkeer weer in gang is gezet. Deze dienstverlener heeft tevens maatregelen genomen om dit in de toekomst te voorkomen.” Daarnaast maakte het bedrijf melding bij Autoriteit Persoonsgegevens.