Pakketdrukte in kortingsweekend: verdubbeling tijdens Black Friday, hoogtepunt tijdens Cyber Monday

Tijdens de afgelopen Black Friday en Cyber Monday werden in Nederland verzendrecords gebroken. Dat blijkt uit een analyse van Sendcloud, het Nederlandse platform dat verzendsoftware verzorgt voor webwinkels en vervoerders als PostNL, DHL en DPD. Op Black Friday werden 136 procent meer pakketten verstuurd ten opzichte van een gemiddelde dag in 2020. Op Cyber Monday werden zelfs 253 procent meer pakketjes verzonden dan gewoonlijk.

Ook in de aanloop naar Black Friday was het al druk. Veel retailers rekten Black Friday uit tot een ‘Black Week’ en verlengden de kortingsperiode met enkele dagen. De bedoeling was om de drukte te spreiden. In die week werden ook al 88 procent meer pakketten verzonden dan in een gewone week. Dat de piek op Cyber Monday ligt, heeft te maken met verzendingen die in het weekend werden geplaatst. Deze worden vaak pas op maandag verwerkt en verzonden. Volgens Rob van den Heuvel, CEO van Sendcloud, werd de piek ‘goed opgevangen’ dankzij de soepele samenwerking tussen webwinkels vervoerders en distributiecentra.

Ook in Duitsland, België en Frankrijk was Black Week een succes. In al deze landen steeg het aantal verzendingen met respectievelijk 112, 116 en 116 procent, eveneens een ruime verdubbeling ten opzichte van de standaard.