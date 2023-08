Pakketmarkt trekt aan, PostNL verhoogt verwachting voor boekjaar

PostNL heeft in het tweede kwartaal betere resultaten behaald dan verwacht, zo meldt het post- en pakketbedrijf in een update. Zo was de volumeontwikkeling in de categorie pakketten sterker en nam het volume met 3,3 procent toe.

Het tweede kwartaal leverde PostNL dan ook een omzet op van 746 miljoen euro. De stijging is volledig te danken aan de groei binnen de pakket categorie. Binnen de levering van post daalde de omzet namelijk.

Niet alleen de omzet steeg in het tweede kwartaal, het post- en pakketbedrijf zag ook het genormaliseerde EBIT (de operationele winst) stijgen. Dit kerncijfer steeg met 80 procent naar een bedrag van 18 miljoen euro in het tweede kwartaal.

Vanwege de resultaten die beter dan verwacht zijn, verhoogt PostNL ook de verwachting voor het gehele boekjaar. Het bedrijf verwacht nu een genormaliseerd EBIT tussen 100 miljoen en 130 miljoen euro. Dat is een verhoging van 30 miljoen in vergelijking met de eerdere verwachting.