Pakketrecord op Cyber Monday: 260 procent meer pakjes verstuurd dan gewoonlijk

Met Black Friday was het al een druk weekend voor pakketdiensten, maar op Cyber Monday kwam de echte piek pas: toen werd 260 procent meer pakketten verstuurd dan op een gewone dag in 2021. Het aantal pakketten lag bovendien 32 procent hoger dan vorig jaar op Cyber Monday, zo blijkt uit een persbericht van verzendplatform Sendcloud.

Pakketbezorgers schaalden voorafgaand aan Black Friday hun capaciteit al op. Op Black Friday werden 132 procent meer pakketten bezorgd dan gewoonlijk. Dat het zwaartepunt echter pas na het weekend lag, had er ook mee te maken dat sommige webwinkels hun bestellingen pas na het weekend verwerkten.

Volgens Sendcloud waren er evengoed nauwelijks bezorgproblemen. “Webwinkels en vervoerders waren dit jaar beter voorbereid dan ooit,” zegt Rob van den Heuvel, CEO en medeoprichter van Sendcloud, in het persbericht. Na de chaos vorig jaar hebben pakketdiensten vol ingezet op de uitbreiding van hun capaciteit door te investeren in nieuwe distributiecentra en een grotere vloot. Ook webwinkels hebben geleerd van vorig jaar en hebben dit jaar kortingen uitgesmeerd over meerdere dagen om drukte te spreiden. Dat werpt zijn vruchten af.”