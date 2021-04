Pandemie duwt modegroep Puig in het rood in boekjaar 2020

Spaanse mode- en beauty groep Puig is in het boekjaar 2020 in het rood geëindigd. Het bedrijf zag het netto inkomen vallen naar een verlies van 70 miljoen euro zo blijkt uit het jaarverslag. De omzet nam ook een duik van 24 procent naar een bedrag van 1,5 miljard euro.

“Hoewel de resultaten van het bedrijf in de eerste twee maanden van 2020 erg bevredigend waren, werd het jaar beïnvloed door de covid-19 pandemie, een nooit geziene gezondheids en economische crisis die elke sector heeft opgeschud door het effect,” aldus het jaarverslag. “Voor het eerst in de geschiedenis van het bedrijf heeft Puig het boekjaar afgesloten met een verlies. Lockdown en <em>social distancing</em> maatregelen hebben de consumptie van kleding en parfum afgeremd, terwijl onze business partners wereldwijd de deuren sloten: parfumerieën, warenhuizen, vliegveld winkels en winkelcentra.”

Latijns Amerika werd in de resultaten van Puig het hardst geraakt met een omzetdaling van 40 procent en een resultaat van 257 miljoen euro. In thuisland Spanje zag de groep ook een grote omzetdaling, namelijk 32 procent. In Spanje kwam de omzet daardoor neer op 191 miljoen euro. De EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten en Afrika) zonder Spanje leverde een omzet van 723 miljoen euro op door een daling van 19 procent in het boekjaar 2020. In Azië daalde de omzet met 16 procent naar 133 miljoen euro en in Noord-Amerika landde de omzet op 233 miljoen euro door een daling van 14 procent.

De groep meldt daarnaast in het verslag dat het de structuur van het bedrijf opnieuw heeft vormgegeven. Het bedrijf is opgedeeld in drie delen: het beauty en mode segment, Charlotte Tilbury en het derma segment. Make-up merk Charlotte Tilbury is in 2020 aangekocht door Puig. Onder het beauty- en mode segment vallen de merken Nina Ricci, Dries van Noten, Jean Paul Gaultier, Paco Rabanne en Carolina Herrera. Met de nieuwe structuur binnen het bedrijf wil het bedrijf in 2023 een omzet van 3 miljard hebben behaald en in 2025 een niveau van 4,5 miljard. Het betekent dat het bedrijf in 2023 de huidige omzet verdubbeld moet hebben in in 2025 verdrievoudigd.

Beeld: Dries van Noten