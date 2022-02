Pandora A/S behaalt hoogste omzet ooit in FY21

Pandora A/S heeft na het afronden van het transformatieplan de hoogte omzet in de geschiedenis van het bedrijf behaald, zo blijkt uit het jaarverslag. De omzet landde op 23,3 miljard Deense kroon, omgerekend 3,1 miljard euro. Pandora A/S is dan naar eigen zeggen ook klaar voor het volgende hoofdstuk, ‘een hoofdstuk van groei’.

De recordomzet werd behaald dankzij een omzet groei van 23 procent in vergelijking met de omzet van 2020. In het boekjaar 2021 werd een ebit van 5,8 miljard Deense kroon behaald, omgerekend 779 miljoen euro. Het netto inkomen verbeterde van 1,9 miljard Deense kroon naar 4,1 miljard Deense kroon (255 miljoen euro naar 550 miljoen euro).

Transformatie Pandora A/S levert recordomzet op in FY2021

Pandora A/S noemt geen concrete omzetcijfers voor de diverse markten waarin het actief is, maar gaat wel kort in op de resultaten die daar behaald zijn in het boekjaar. De Verenigde Staten is de grootste markt voor de groep. Groot-Brittannië is de tweede markt voor Pandora A/S en leverde ‘sterke groei’. Vooral online werd er een groei doorgemaakt en het online kanaal was goed voor 53 procent van de totale omzet van de markt. De groep licht Italië, Duitsland en Frankrijk apart uit. In Italië en Duitsland werd een sterke tweecijferige groei behaald in vergelijking met een jaar eerder. Frankrijk had echter te maken met een kleine omzetdaling. China drukte nog op de resultaten van Pandora A/S, maar het bedrijf benadrukt dat de markt een hoge prioriteit heeft. Pandora wil namelijk de omzet die het in 2019 heeft behaald in het land verdriedubbelen. Echter werd door de impact van de pandemie de geplande investeringen in de markt uitgesteld tot 2022.

Pandora sloot in 2021 71 winkels. Dit waren voornamelijk winkels die al voor de diverse lockdowns slechte resultaten leverden. Het was oorspronkelijk het plan om nieuwe winkels te openen in het boekjaar, maar deze werden uitgesteld vanwege de pandemie - voornamelijk in Latijns-Amerika en China. Dit jaar is Pandora A/S van plan tussen de 50 en 100 winkels te openen.