Pandora behaalt recordomzet in vierde kwartaal én boekjaar

De ommekeer van juwelier Pandora A/S is op stoom. Het bedrijf behaalde in het boekjaar 2021 en het vierde kwartaal van het boekjaar namelijk record omzetten, zo blijkt uit de voorlopige cijfers van Pandora A/S.

Het gehele boekjaar was goed voor 23,4 miljard Deense Kroon, omgerekend 3,1 miljard euro. Het bedrijf behaalde deze omzet door een jaar op jaar groei van 23 procent. Het vierde kwartaal stuwde de bedrijfsresultaten met 9 miljard Deense Kroon, 1,2 miljard euro. In vergelijking met een jaar eerder steeg de kwartaalomzet met 10 procent, zo blijkt uit de voorlopige resultaten van het bedrijf.

Over winst doet het bedrijf nog geen uitspraken. Het volledige, geaudit, jaarverslag van Pandora A/S zal op 9 februari gepubliceerd worden.

Het merk kondigde in 2019 een nieuwe merkstrategie aan. Pandora A/S had op dat moment al geruime tijd te maken met teruglopende omzetten. Het transformatieplan moest twee jaar duren en hield onder andere een reorganisatie en nieuwe winkelconcepten in.