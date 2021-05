Pandora kondigt nieuwe groeistrategie en collectie met laboratorium-diamanten aan

Pandora kondigt de grote lijnen van haar nieuwe groeistrategie aan: Phoenix. In het financieel rapport van het eerste kwartaal 2021 geeft Pandora twee redenen om de nieuwe strategie bekend te maken: een algemeen begrip bieden voor de belangrijkste drijfveren van het bedrijf in de toekomst en het bedrijf is klaar om zijn initiatief voor duurzame diamanten aan te kondigen.

De details van de strategie Phoenix worden onthuld op de Capital Markets Day in september. Het sieradenmerk meldt wel de vier pijlers die gericht zijn op het realiseren van duurzaamheid en omzetgroei: merk, ontwerp, personalisatie en kernmarkten, zo is te lezen in het financieel rapport.

De nieuwe strategie zou voortbouwen op Pandora’s ‘merkbelofte’ en de potentie om nieuwe consumenten naar het merk te trekken. Phoenix richt zich op de mogelijkheid te groeien binnen de bestaande kernactiviteiten van Pandora. Op langere termijn ziet Pandora mogelijkheden om de productcategorieën (productiemogelijkheden, wereldwijde distributienetwerken en het hebben van een bekend merk) uit te breiden.

Een onderdeel van de nieuwe strategie, is de lancering van de eerste diamantencollectie die gemaakt is in het laboratorium: Pandora Brilliance. Deze collectie heeft als doel diamantjuwelen voor een breder publiek toegankelijk te maken, zo is te lezen in het persbericht van Pandora van vandaag. De Pandora Brilliance-collectie bestaat uit ringen, armbanden, halskettingen en oorbellen. Net zoals de andere Pandora-sieraden kunnen de stukken aan elkaar worden gelaagd.

Volgens Pandora zal de markt -naar eigen zeggen- voor diamantjuwelen blijven groeien. Bovendien zullen diamanten die in het laboratorium zijn gemaakt de groei in de industrie overtreffen, luidt het persbericht. Diamanten, gekweekt in een laboratorium, zouden identiek zijn aan gedolven diamanten. Het enige verschil: ze worden niet opgegraven uit een mijn. De laboratorium-diamanten zouden dezelfde optische, chemische, thermische en fysieke kenmerken hebben. Daarnaast zouden de diamanten beoordeeld worden volgens dezelfde normen die bekend staan als de 4C’s (cut, colour, clarity and carat), voordat ze worden geplaatst in de collectie.

Alexander Lacik, CEO van Pandora, in het persbericht: “Pandora zet haar zoektocht voort ongelooflijke sieraden beschikbaar te maken voor meer mensen en vandaag kondig ik met trots de introductie van Pandora Brilliance aan. Het is een nieuwe collectie van prachtig ontworpen sieraden met -in het laboratorium gemaakte- diamanten. Ze zijn zowel een symbool van innovatie en vooruitgang als blijvende schoonheid en getuigen van onze voortdurende en ambitieuze duurzaamheidsagenda. Diamanten zijn niet alleen voor altijd, maar voor iedereen.”

Gedolven diamanten zullen in de toekomst niet meer worden gebruikt door Pandora, zo staat in het persbericht. Op 6 mei 2021 is de Pandora Brilliance-collectie verkrijgbaar in het Verenigd Koninkrijk. De prijzen beginnen vanaf 250 pond (289 euro) en elke steen varieert van 0,15 tot één karaat. De collectie komt naar verwachting in 2022 met een wereldwijde lancering ook naar andere markten.