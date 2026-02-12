Paprika versterkt haar aanwezigheid in België, Frankrijk en Luxemburg

In een markt die onder druk staat door ultra-fast fashion, bevestigt Paprika haar engagement voor kwaliteit, duurzaamheid en service.

Paprika bevestigt de voortzetting van haar activiteiten en de versterking van haar aanwezigheid in haar historische markten: België, Frankrijk en Luxemburg. Het merk focust zich opnieuw op de markten waar het beschikt over een sterke basis en een performant netwerk. Deze strategische keuze stelt Paprika in staat haar structuur te consolideren en zich te concentreren op duurzame groei.

Vandaag is het merk actief met 54 verkooppunten in België, Frankrijk en Luxemburg, evenals een e-commerceplatform in België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Duitsland. De teams blijven zich volledig inzetten voor hun kernexpertise: damesmode in grote maten tot maat 54.

Credits: Paprika

In de afgelopen maanden heeft Paprika haar merkidentiteit versterkt en haar imago gemoderniseerd. Een nieuw logo, een vernieuwde visuele identiteit, geactualiseerde collecties en winkels in transformatie weerspiegelen deze evolutie, met behoud van het DNA dat het merk al meer dan 30 jaar kenmerkt.

Paprika biedt een uitgebreide winkelervaring: 200 experten in grote maten staan ter beschikking van de klanten voor figuuradvies, stylingadvies, kleuradvies en maatreservaties in de winkel.

Door zich te concentreren op haar strategische markten onderstreept Paprika haar ambitie voor stabiliteit, nabijheid en gecontroleerde groei. Het merk zet zijn ontwikkeling voort op basis van zijn expertise in het plus-size segment en sterke waarden zoals inclusiviteit, authenticiteit, vertrouwen en betrokkenheid.

Paprika bevestigt hiermee haar langetermijnengagement in haar historische regio’s en haar vertrouwen in de toekomst.

Paprika heruitvindt zich, Paprika gaat verder.