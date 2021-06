Patagonia sluit meerjarendeal met fabrikant innovatieve Infinna-vezel

Patagonia zet een nieuwe stap in de integratie van innovatieve vezelmaterialen. Het merk heeft een overeenkomst gesloten voor meerdere jaren met Infinited Fiber Company, de Finse producent van Infinna, een vezelmateriaal gemaakt van honderd procent textielafval. Dat blijkt uit een persbericht van Infinited Fiber Company.

Als onderdeel van de deal krijgt Patagonia de komende jaren toegang tot de vezel, die in beperkte hoeveelheden gemaakt kan worden. De vezel heeft het uiterlijk en de tactiliteit van katoen, zo schrijft de producent. Om de vezel te produceren wordt het organisch cellulosemateriaal uit textielafval op moleculair niveau gescheiden van niet-cellulosemateriaal, zoals polyester en verfstoffen. De vezel is biologisch afbreekbaar en kan ook opnieuw worden gerecycled.

De precieze omvang en inhoud van de deal maakte Patagonia nog niet bekend, maar beide partijen zijn alvast enthousiast over de samenwerking. “Door samen te werken met bedrijven als Infinited Fiber Company werken we niet alleen aan het recyclen van producten uit het verleden, maar ook aan een circulariteitsplan voor de toekomst”, aldus Ciara Cates, hoofd materiaalontwikkeling bij Patagonia. Het merk werkte al eerder met innovatieve materialen, zoals gerecyclede visnetten.

Bij Infinited Fiber Company staat de bouw van een flagship factory gepland met een productiecapaciteit van dertig miljoen kilo Infinna per jaar, die in 2024 moet openen. Het bedrijf is volgens WWD momenteel bezig om merken aan zich te verbinden via licenties, die de afname van het materiaal voor de komende jaren zeker kunnen stellen.