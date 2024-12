Patrick Chalhoub treedt af als CEO van Chalhoub Group, draagt leiding over aan zoon

De derde generatie neemt het roer over bij luxegigant Chalhoub Group uit het Midden-Oosten. Per 1 januari 2025 draagt Patrick Chalhoub zijn functie als CEO over aan zijn zoon, de 37-jarige Michael Chalhoub. Patrick Chalhoub zal aanblijven in de functie van uitvoerend voorzitter, waarmee hij een strategische rol behoudt binnen de organisatie, zo meldt WWD.

Michael Chalhoub heeft uitgebreide ervaring binnen het familiebedrijf. Hij heeft leidinggevende posities vervuld op het gebied van strategie, innovatie en joint ventures. In zijn nieuwe rol zal hij zich richten op het versterken van strategische samenwerkingen en de implementatie van duurzaamheidsdoelen om het familiebedrijf te innoveren.

De Chalhoub Group is een toonaangevende leverancier van luxe-ervaringen in het Midden-Oosten, verantwoordelijk voor de distributie en marketing van luxeproducten in verschillende categorieën, zoals mode, beauty, sieraden en horloges. Het portfolio omvat tien eigen merken en meer dan 450 winkels in partnerschap met internationale merken zoals Louis Vuitton, Dior en Versace. De groep heeft een hoofdkantoor in Dubai.