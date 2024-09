Nieuwe generatie: Waarom deze kinderen wél de modezaak van hun ouders overnemen

Familiebedrijven in de mode staan al jaren onder druk door uitdagingen zoals online concurrentie en stijgende kosten. De afgelopen jaren hebben meerdere modeondernemers hun deuren moeten sluiten omdat ze geen opvolger kunnen vinden. FashionUnited spreekt met vier kinderen van eerste generatie modeondernemers die ervoor kiezen de zaak van hun ouders over te nemen. Wat motiveert hen om dit te doen in deze moeilijke tijden, en hoe maken zij het bedrijf toekomstbestendig?

Van jongs af aan voorbereid

Maral en Arden Aykaz geven aan dat ze al vanaf jonge leeftijd al wisten dat ze het leermerk van hun vader en ooms wilden overnemen. “Arma bestaat sinds 1985 met als doel leerspecialist te worden. Het was voor ons vanzelfsprekend dat we het bedrijf zouden overnemen. We werkten daar vanaf jonge leeftijd al naartoe,” vertelt Arden.

Maral voegt toe: “Waar andere studenten een baan hadden in een supermarkt, hadden wij bijbaantjes naast onze studie op kantoor en raakten we steeds meer betrokken bij Arma. Uiteindelijk hebben we de leiding overgenomen.” Arden heeft een businessopleiding gevolgd, terwijl Maral, die ook marketingmanager, hoofd design en CMO is, een studie communicatie heeft afgerond. In juli 2024 nemen ze het bedrijf over.

Fabienne Tran, eigenaar en CEO van de multibrandstore Divali Alkmaar, wist ook al vroeg dat ze de zaak van haar ouders wilde overnemen. “Ik was toen een jaar of acht en ik vond het geweldig,” herinnert Tran zich. Haar ouders, die van Vietnam naar Nederland vluchtten, richtten in 2004 het modebedrijf op zonder enige mode- of ondernemerservaring. “Vanaf jonge leeftijd vergezelde ik mijn ouders bij het inkopen,” deelt Tran.

Tijdens haar studie International Business begon Tran als Social Media Manager bij de modezaak van haar ouders, een functie die ze goed kon combineren met haar studie. In november 2020 werd Tran mede-eigenaar van Divali Alkmaar en in juni 2024 nam ze het bedrijf volledig over.

Fabienne Tran van Divali Alkmaar. Credits: Fabienne Tran

Jeroen Bezu, samen met zijn zus Pascal eigenaar van de zeven winkelketens Joy House of Brands, vertelt dat ook hij zijn studieloopbaan heeft aangepast aan de behoeften om in het bedrijf van zijn ouders te werken. “Ik had al vrij snel het doel voor ogen om het bedrijf van mijn ouders over te nemen. Voor mijn zus was dit een ander verhaal. Zij wist het niet zo zeker", vertelt hij.

Toekomstbestendig houden van een familiebedrijf

Voor kinderen die de modezaak van hun ouders overnemen, is het belangrijk om de erfenis van de zaak te behouden en tegelijkertijd te vernieuwen om de toekomst van het bedrijf veilig te stellen. Bezu deelt dat zijn studie aan het TMO hem heeft geholpen om gelijkgestemden in de modewereld te leren kennen, mensen die zich net als hij op de hogere, mooiere segmenten in de mode richten. "Ik wil mezelf blijven ontwikkelen en de winkel steeds mooier maken," legt hij uit. "Niet alleen de winkel zelf, maar ook de beleving voor de klant en de producten die we verkopen moeten steeds een stap vooruit gaan."

Hij vervolgt: "Momenteel constateren wij veranderingen in de markt. Vooral in de lagere segmenten is de concurrentie bijzonder intens. De leegloop van steden en de afname van kleine zelfstandige winkels staan in contrast met de groei van grote ketens." Aanstaande december opent de nieuwe generatie Bezu een vernieuwde multibrandstore in Roden. Bezu deelt: “De Joy-winkel gaat van 2.500 naar 3.000 vierkante meter en wordt compleet opnieuw ingericht."

De nieuwe generatie aan het roer bij Arma vertelt dat zij een nieuw merk zijn gestart dat gericht is op de commerciële markt: Studio AR. “Tegelijkertijd richten we Arma, ons oorspronkelijke merk, meer op het premiumsegment,” vertelt Arden. “We zijn bezig om online te groeien en richten ons voornamelijk op de B2B-markt. We geloven sterk in samenwerkingen met onze retailpartners. We organiseren bijvoorbeeld veel in-store evenementen die we vervolgens delen op onze social media-kanalen. Daarnaast breiden we internationaal uit en gaan we binnenkort de Amerikaanse markt op,” voegt Maral toe.

Het toekomstbestendig maken van de zaak van je ouders heeft ook alles te maken met het cultiveren van een plezierig gezicht in de winkelstraat, vindt Bezu. “Als ondernemer is het belangrijk dat je plezier hebt in je werk en dat uitstraalt.” zegt hij. De modeondernemer vult aan: “Met het leeglopen van de winkels in steden denken wij dat we duidelijk ons eigen gezicht moeten laten zien met onze winkels."

Tran geeft net als Bezu ook aan dat een aangename service, zoals het opbouwen van een persoonlijke relatie, van groot belang is in het succes van een familiebedrijf. “Onze persoonlijke service is waar Divali om bekend staat. Wanneer je in de winkel komt, zul je mij daar regelmatig zien. Kinderen kunnen bij ons spelen, krijgen een snoepje en een cadeautje. We proberen voor iedereen echt een leuk dagje uit te maken.”

Zus en broer Pascal en Jeroen Bezu staan aan het roer bij Joy House of Brands Credits: Met dank aan Joy House of Brands

Nieuwe generatie, nieuwe ideeën

Een tweede generatie aan het roer bij het modebedrijf van ouders neemt niet alleen de wijsheden van hun ouders over, maar brengt ook hun eigen nieuwe ideeën mee naar de zaak.

Na de overname van Arma hebben Arden en Maral nieuwe mensen aangenomen. “Het eerste wat opvalt, is dat we nu een veel plattere organisatie hebben. Dit betekent dat wij onze collega’s meer vrijheid en verantwoordelijkheid geven om hun taken op een flexibele manier uit te voeren,” legt Arden uit. Maral vult aan: “Dit verschilt van de vorige generatie, waar hiërarchie belangrijker was.”

Bezu en zijn team hebben bewust een koerswijziging doorgevoerd. "We hebben ervoor gekozen om ons te richten op mooiere producten en hogere kwaliteit," zegt hij. Dit heeft geleid tot een duidelijke verschuiving in de positionering van hun winkel. "Door die bewuste keuze zijn we als bedrijf gegroeid van een middenklasse naar een hoger segment," voegt de modeondernemer toe.

Tijdloze wijsheid van de eerste generatie

Bezu heeft veel respect voor de normen en waarden van zijn ouders, zo vertelt hij. “Tijdens de coronaperiode hebben mijn ouders schulden moeten aangaan om hun medewerkers te behouden.” zegt hij. Voor Bezu heeft de manier waarop zijn ouders tijdens de coronapandemie het bedrijf hebben geleid een grote invloed gehad op zijn eigen aanpak als ondernemer. “Het is belangrijk dat medewerkers voelen dat ze niet alleen voor de winkel werken maar dat het ook hún winkel is.”

De tweede generatie bij Arma leerde tijdens de coronapandemie een belangrijk inzicht van hun vader: “Onze vader instrueerde ons om alle klanten te benaderen en hen gerust te stellen dat betalingen van facturen uitgesteld konden worden. Dit werd enorm gewaardeerd. Het laat zien dat het waardevol is om met klanten mee te denken, zelfs in moeilijke tijden,” vertelt Arden.

De ouders van Arden en Maral zijn nog betrokken bij het bedrijf: hun moeder werkt op de financiële afdeling en hun vader adviseert op strategisch gebied. “Vader houdt ons scherp door ons te vragen naar de redenen achter onze beslissingen,” aldus Arden. Maral voegt toe: “Hoewel hij soms moeite heeft om los te laten, geeft hij ons wel de vrijheid om fouten te maken en daarvan te leren.”

Voor kinderen die de modezaak van hun ouders willen overnemen, tipt Tran: “Indien er geen passie voor ondernemerschap aanwezig is en het slechts om financiële winst gaat, kan deze branche mogelijk niet geschikt zijn. Het is namelijk hard werken. Ik werk graag met mijn familie; ik zie ze dagelijks en dat is meestal gezellig.”

Bezu vindt elke dag plezierig met zijn zus en het team van betrokken medewerkers en familie. “Geen dag is hetzelfde, en dat maakt het werk zo leuk. We hebben medewerkers van verschillende leeftijden, en iedereen leert van elkaar.” Zijn ouders blijven betrokken, maar nu op een andere manier: “Mijn ouders zorgen voor mijn twee kinderen, wat voor mij de belangrijkste taak is.”