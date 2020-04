Payconiq en Buckaroo schalen op: mobiel betalen is het nieuwe betalen

‘QR-code is the way to pay, zorg dat je hier klaar voor bent’

Buckaroo en Payconiq maken mobiel betalen nóg sneller en eenvoudiger. De Payment Service Provider en de specialist in online en offline mobiele betalingen kondigen aan het bestaande partnership en dienstenaanbod in Nederland en België verder uit te breiden. De samenwerking stelt ondernemers die met Buckaroo werken in staat via een directe koppeling met Payconiq snel ‘live’ te gaan. Zo profiteren bedrijven en klanten direct van de nieuwste omni-channel betaalmethode. “Door de intensieve en vruchtbare samenwerking zijn Buckaroo en Payconiq nu klaar om de diensten op te schalen naar de rest van de markt”, aldus Guido Vermeent, CEO van Payconiq.

De innovatieve samenwerking tussen de specialisten in online en mobiel betaalgemak voor ondernemers en consumenten is een belangrijke stap voorwaarts met het oog op het betalen van de toekomst. “QR-code is the way to pay. Samen met Buckaroo als betaalverwerker voor online betaalverkeer optimaliseren we deze betaalmethode, zodat elke ondernemer snel en eenvoudig profiteert van het gemak en alle voordelen van mobiel betalen”, aldus Guido. “Mobiel betalen ontwikkelt zich razendsnel. Zorg ervoor dat je hier als ondernemer klaar voor bent.”

In de wereld van Payment Service Providers is Buckaroo toonaangevend. In 2005 begon het bedrijf als eerste aanbieder van iDEAL in Nederland, gevolgd door de mogelijkheid voor het automatiseren van betaalverkeer van SEPA direct credit en creditcards. “Inmiddels is Buckaroo een strategisch betaalpartner voor meer dan 5.000 organisaties en bedrijven in Nederland”, weet Guido. “Beide bedrijven streven naar de beste, snelste en meest gemakkelijke manier van betalen. En, vanzelfsprekend, via de meest veilige weg.”

QR-code betaling

Met Payconiq kunnen gebruikers online en offline betalen. Dit doen zij door een QR-code te scannen met de camera van de mobiele telefoon. Nu Nederland kampt met het coronavirus is contactloos betalen met Payconiq bovendien een veilige betaaloplossing voor het doen van bijvoorbeeld de dagelijkse boodschappen. “Door je bankrekening eenmalig te koppelen aan de Payconiq-app kun je direct mobiel betalen. Offline en online”, zegt Guido. “De grote winst voor ondernemers is dat Payconiq eenvoudig te integreren is met vrijwel alle bestaande kassasystemen en integrators. Geen extra systemen voor de ondernemer, wel het gemak van mobiel betalen voor de klant. Zo maken we QR-betalen over alle kanalen nóg makkelijker!”

“Het is tijd voor de volgende fase in de samenwerking tussen Payconiq en Buckaroo, mede gestoeld op de goede ervaringen bij onze klanten”, zegt Maurits Dekker, Chief Commercial Officer van Buckaroo. “Een verdere integratie op basis van één contract en settlement was een logische stap. Met het Payconiq acquirer-model zijn wij in staat onze klanten nog sneller te kunnen bedienen en groei van (mobiele) transacties te ondersteunen.”

De samenwerking tussen de specialisten in mobiel en online betalen stáát. Nu is het tijd om op te schalen. Door het uitbreiden van het dienstenpakket en het vergroten en ontwikkelen van technologische mogelijkheden, worden ondernemers op maat en gepast bediend. “Een groot voordeel voor ondernemers die met Buckaroo werken is dat zij de mogelijkheid krijgen om met Payconiq één internationale betaalmethode te omarmen. Voor betalingen in Nederland en België is het niet langer noodzakelijk aparte contracten aan te gaan, Payconiq is direct dekkend.”