PayPal rolt nieuwe functies uit voor online MKB’ers

Betalingsbedrijf PayPal Holdings, Inc. voegt nieuwe functies toe aan de betalingsopties voor kleine online bedrijven. Door de nieuwe functies krijgen consumenten toegang tot PayPal, Venmo en PayPal Pay Later-opties.

Dat is volgens het bedrijf een verademing, want negenenvijftig procent van de consumenten blijkt zijn winkelwagentje te verlaten wanneer de betaalmethode van hun voorkeur niet beschikbaar is, zo blijkt uit onderzoek van Ponemon Institute volgens PayPal. Met de nieuwe functies kunnen online MKB’ers kaartbetalingen rechtstreeks op hun website verwerken en ‘de betaalervaring aanpassen aan de look en feel van hun merk’.

Kleine online bedrijven hebben vanaf 11 april toegang tot vier nieuwe functies: Apple Pay, de mogelijkheid om betaalmethoden op te slaan met de PayPal-kluis om sneller af te rekenen in de toekomst, een real-time tool die de rekening up-to-date houdt voor consumenten en de toegang tot IC++ prijzen.

“Het winkellandschap is voortdurend in beweging. Kleine ondernemers hebben toegang nodig tot een reeks tools, waarmee ze hun omzet kunnen stimuleren, kosten kunnen besparen en zichzelf en hun klanten kunnen beschermen tegen fraude”, aldus Nitin Prabhu, vicevoorzitter, Merchant Experiences and Payment Solutions bij PayPal.