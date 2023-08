Peek & Cloppenburg Düsseldorf: Schuldeisers keuren insolventieplan goed

De schuldeisers van de insolvente Peek & Cloppenburg KG Düsseldorf keuren het insolventieplan van de moderetailer goed.

Eerder stemden de schuldeisers in met de voortzetting van Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf en Peek & Cloppenburg Retail Buying GmbH & Co. KG. Nu wordt het insolventieplan van de noodlijdende Duitse moderetailer goedgekeurd.

Ter verduidelijking: insolventieprocedures in Duitsland zijn anders dan in Nederland en België. In Duitsland worden insolventieprocedures vaak ingezet om een bedrijf succesvol te kunnen herstructureren. In het Nederlands doet het woord ‘insolventie’ al vaak denken aan surseances van betaling en faillissementen waarna een bedrijf wellicht een doorstart maakt.

De goedkeuring van het insolventieplan, dat is opgesteld door het management en de door de rechtbank benoemde bewindvoerder, advocaat Horst Piepenburg, is een beslissende stap voor de in maart 2023 gestarte maatregel om het bedrijf aan te passen aan de veranderende marktomstandigheden en het te herpositioneren voor de toekomst in het kader van een door de rechtbank goedgekeurd zelfbestuur, zo wordt donderdag vanuit Düsseldorf gecommuniceerd.

Wat houdt het insolventieplan in?

Het insolventieplan van P&C is gebaseerd op een investeerdersovereenkomst met de hoofdaandeelhouder en is het kernelement van de herstructurering van Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf, aldus de verklaring.

In de loop van het huidige proces zijn tot nu toe ongeveer 350 banen geschrapt, waaronder managementfuncties. Het plan is nu om banen veilig te stellen en een locatie voor de Peek & Cloppenburg Group Düsseldorf in Duitsland te garanderen. Daarnaast zou het bedrijf uitgebreide investeringstoezeggingen krijgen van de hoofdaandeelhouder.

“Met de goedkeuring van het plan door de schuldeisers hebben we de essentiële basis gelegd voor het opzetten van een duurzame kapitaalstructuur voor Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf, zodat we ons kunnen richten op de operationele uitdagingen die voor ons liggen”, zegt Steffen Schüller, Managing Director en CFO van Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf.

De volgende stap is nu dat het insolventieplan van het bedrijf wordt goedgekeurd door de bevoegde rechtbank in Düsseldorf. De beëindiging van de zelf beheerde insolventieprocedure van Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf zou dan al in de herfst kunnen plaatsvinden.

Was er sprake van een verhoging van het bod voor schuldeisers?

Volgens Textilwirtschaft zou een mogelijke verhoging van het bod van het bedrijf voor schuldeisers de reden kunnen zijn geweest voor de goedkeuring van de schuldeisers.

Het vakblad citeert informatie die het in handen heeft en meldt dat de schuldeisers nu 50 miljoen euro krijgen in plaats van de 35 miljoen euro die in het insolventieplan wordt vermeld. In een tweede stap zullen de schuldeisers ook een deel van de winst van het bedrijf in 2024 en 2025 ontvangen via een garantie van de schuldenaar. Volgens Textilwirtschaft, dat het insolventieplan in handen heeft, bedragen de totale vorderingen van de schuldeisers 280 miljoen euro. Peek & Cloppenburg heeft nog niet gereageerd op een vraag van FashionUnited.