Peek & Cloppenburg KG Düsseldorf schrapt 350 banen

Peek & Cloppenburg KG Düsseldorf maakt meer bekend over de maatregelen die het bij het bedrijf neemt als onderdeel van de beschermingsprocedure die het recent is gestart. Het betekent het schrappen van 350 van de 1.500 banen op de kantoren van het bedrijf. De ruim 6.000 medewerkers in de 67 winkels van het bedrijf worden niet getroffen, zo blijkt uit een persbericht van het bedrijf.

Het blijkt dat de meeste ontslagen zullen vallen op het hoofdkantoor van Peek & Cloppenburg KG Düsseldorf. Hier zullen 200 van de 350 ontslagen vallen.

“Deze stap was niet gemakkelijk voor ons, maar is helaas absoluut noodzakelijk in de loop van onze herstructurering. Met een aantrekkelijk aanbod en kwalificatie- en bijscholingsmaatregelen willen wij de overgang naar een nieuwe arbeidsverhouding mogelijk maken voor de collega's die ons bedrijf uitstekende diensten hebben bewezen,” aldus directeur van Peek & Cloppenburg KG Düsseldorf Thomas Freude, in het bericht.