Peek & Cloppenburg kiest Oracle Cloud voor digitalisering

De Duitse warenhuisketen Peek & Cloppenburg (P&C) digitaliseert zijn financiële processen en magazijnbeheer met de cloudoplossingen van Oracle. Volgens een persbericht van Oracle zal deze samenwerking zorgen voor hogere productiviteit, lagere kosten en een efficiëntere bedrijfsvoering.

Samenvatting Peek & Cloppenburg (P&C) moderniseert zijn financiële processen en magazijnbeheer met Oracle Cloud-oplossingen.

Deze digitalisering moet leiden tot hogere productiviteit, lagere kosten en efficiëntere bedrijfsvoering.

De implementatie omvat Oracle Retail Suite en Oracle Fusion Cloud Applications, wat P&C helpt datagestuurde beslissingen te nemen en de omnichannel-strategie te verbeteren.

P&C, actief in 16 Europese landen met 160 winkels, gaat gebruikmaken van de Oracle Retail Suite en Oracle Fusion Cloud Applications voor financiële administratie en magazijnbeheersysteem. Dit project stelt de Düsseldorfse moderetailer in staat om datagestuurde beslissingen te nemen en zijn omnichannel-strategie verder uit te bouwen. Dankzij deze technologieën kan de retailer bijvoorbeeld het voorraadbeheer optimaliseren en beter inspelen op de veranderende behoeften van klanten.

Kristian Hertel, Director Global IT bij P&C, benadrukt de voordelen van deze overstap: "Door onze verouderde systemen te vervangen door een modern platform, krijgen we de flexibiliteit en schaalbaarheid die nodig zijn om mee te bewegen met de dynamische retailmarkt. Met Oracle's cloudoplossingen kunnen we onze voorraad beter beheren en onze operationele marges verbeteren."

Alex Alt, Executive Vice President bij Oracle Consumer Industries, prijst de samenwerking: "Met Oracle Cloud krijgt Peek & Cloppenburg meer inzicht en controle over zijn bedrijfsprocessen. Dit stelt het merk in staat om efficiënter te opereren en klanten een nog betere winkelervaring te bieden."

De implementatie van de Oracle-oplossingen wordt uitgevoerd in samenwerking met Retail Consult, een specialist in technologische retailoplossingen. Bezoekers van EuroCIS 2025 in Düsseldorf kunnen de oplossingen van Oracle van 18 tot en met 20 februari in actie zien bij stand C42 in hal 10.