Peek & Cloppenburg krijgt volledig geautomatiseerd magazijn in Duitsland

DHL Supply Chain heeft een volledig geautomatiseerd magazijn gerealiseerd voor moderetailer Peek & Cloppenburg, dat meldt de moderetailer in een persbericht. Het magazijn ligt in het logistieke centrum in het Duitse Staufenberg, Nedersaksen en heeft 160 robots in dienst. Het is een van de grootste volledig geautomatiseerde opslag- en ophaalsystemen in Duitsland.

DHL regelt de e-commerce activiteiten voor Peek & Cloppenburg in heel Duitsland en verzend ook naar klanten in Nederland, Oostenrijk en Polen. “Dankzij het AutoStore-systeem kan de inventaris voortdurend worden gecontroleerd en kan een hoge mate van efficiëntie worden gewaarborgd bij het opslaan en het ophalen”, schrijft Peek & Cloppenburg. De zogenoemde AutoStore bestaat uit een aluminium frame waarin de voorraad is opgeslagen in 196.000 plastic containers. Die containers worden op elkaar gestapeld tot 16 verdiepingen. Boven de containerbakken bevindt zich een raster waarop 160 robots de bestellingen volledig automatisch samenstellen. Vervolgens worden de bestellingen in 21 ‘havens’ verwerkt door medewerkers en klaargemaakt voor verzending.

“Met het nieuwe geautomatiseerde magazijn kunnen wij nog beter voldoen aan de behoeften en verwachtingen van onze klanten. We kunnen met meer snelheid en betrouwbaarheid aan het steeds meer toenemende aantal bestellingen voldoen. We willen de toonaangevende omnichannel moderetailer in Europa worden vóór 2026. Dit magazijn is voor ons een belangrijke mijlpaal”, aldus Marco Rebohm, directeur van Mode Logistik GmbH & Co. KG, de dochteronderneming van Peek & Cloppenburg Group, in het persbericht.