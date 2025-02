Peek & Cloppenburg mag Sinn overnemen

De Duitse mededingingsautoriteit, het Bundeskartellamt, ziet geen bezwaar tegen een overname van de insolvente kledingketen Sinn door modehuis Peek & Cloppenburg Düsseldorf. Hiermee komt P&C een stap dichter bij een mogelijke overname, maar uiteindelijk moet de vergadering van schuldeisers over de toekomst van Sinn beslissen.

Medio januari diende Peek & Cloppenburg via de vennootschap JC Switzerland Holding een aanvraag tot overname van Sinn GmbH in bij het Bundeskartellamt ter beoordeling. Door deze stap werd de interesse van P&C in Sinn voor het eerst publiekelijk bevestigd.

Leidende positie van Peek & Cloppenburg

Peek & Cloppenburg exploiteert 69 winkels in Duitsland en Sinn heeft er 35. "Door de fusie zouden er in een aantal steden in Noordrijn-Westfalen en het Rijn-Maingebied concurrentiegevoelige overlappingen ontstaan op het gebied van dames- en met name herenbovenkleding", stelt het Bundeskartellamt maandag. Maar na onderzoek ziet de mededingingsautoriteit geen bezwaren tegen een fusie van P&C en Sinn. Ondanks de landelijk leidende positie van Peek & Cloppenburg in de moderetail zouden consumenten voldoende alternatieven hebben: naast online winkels zouden ze ook kunnen uitwijken naar kleinere multibrandstores, merkspecifieke winkels en andere modeketens, aldus het Bundeskartellamt.

Of het überhaupt tot een overname komt, zal ook de komende schuldeisersvergadering van de insolvente modeketen Sinn moeten uitwijzen. Dan stemmen de schuldeisers over de ingediende biedingen van geïnteresseerden. Een datum hiervoor staat nog niet vast, aldus een woordvoerder van de curator. Deze kan de bevoegde rechtbank pas een datum laten vaststellen nadat het insolventieplan is ingediend.

Er was weliswaar vertraging bij de indiening van het plan vanwege afstemmingsbehoefte, maar het zou in de komende dagen moeten gebeuren, aldus de woordvoerder. Hij benadrukte dat de sanering van Sinn nog steeds goed verloopt, evenals de kerstverkoop. De woordvoerder verwacht dat er een schuldeisersvergadering voor maart gepland kan worden.

P&C sterk in herenbovenkleding

"Peek & Cloppenburg heeft landelijk gezien een leidende positie in de stationaire textielretail. Dit geldt met name voor herenbovenkleding, waar P&C ook actief is onder het merk 'Anson’s'", aldus Andreas Mundt, president van het Bundeskartellamt, in het persbericht.

Door de overname van Sinn zou P&C zijn marktaandeel kunnen vergroten in een aantal steden waar beide modehuizen vestigingen hebben, constateert de mededingingsautoriteit. Maar mensen uit kleine en middelgrote steden in deze regio's gaan voor kleding vaak ook naar nabijgelegen metropolen zoals Frankfurt, Keulen, Essen en Dortmund. De fusie kon ook gezien de concurrentie met online retailers zoals Zalando en de Otto Group al in de eerste fase van het onderzoek worden goedgekeurd.