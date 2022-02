Persconferentie: De meeste coronamaatregelen komen deze en volgende week te vervallen

“Het land gaat weer open.” Zo begon minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid vanavond de coronapersconferentie. Premier Mark Rutte was voor het eerst niet bij de persconferentie aanwezig in verband met een andere afspraak.

De komende weken komt het overgrote deel van de coronamaatregelen te vervallen. Dat zal gebeuren in drie stappen. Per direct is het aantal mensen dat thuis mag worden ontvangen weer ongelimiteerd. Er wordt nog geadviseerd zo veel mogelijk thuis te werken; volgens minister Kuipers is ‘in elk geval de helft van de tijd’ gewenst.

De tweede stap volgt vrijdag 18 februari. Vanaf dan mogen alle uitgaansgelegenheden open tot 01.00 ‘s nachts. Het coronatoegangsbewijs blijft nog tot 25 februari gelden op plekken waar dat nu ook zo is, zoals in de horeca en in bioscopen. Op plekken tot maximaal 500 bezoekers mogen mondkapjes dan wel af en is een vaste zitplaats niet meer nodig. Klassen en collegezalen mogen weer vol, en wie besmet is met Covid-19 mag na vijf dagen uit quarantaine op voorwaarde dat zich dan 24 uur geen klachten meer hebben voorgedaan.

De derde stap wordt vrijdag 25 februari genomen. Dan ‘gaan we terug naar de normale sluitingstijden van voor corona’, aldus minister Kuipers. Anderhalve meter afstand houden hoeft dan niet meer. Alleen in openbaar vervoer en op luchthavens geldt dan nog een mondkapjesplicht. Afstand houden en een mondkapje dragen wordt nog wel geadviseerd. Op locaties voor minder dan 500 mensen is een coronatoegangsbewijs dan ook niet meer nodig. Bij locaties voor meer dan 500 mensen wordt nog testen voor toegang gevraagd. Iedereen moet daar bij de ingang een negatieve coronatest laten zien, gevaccineerd of niet.

Het aantal coronabesmettingen in Nederland ligt nog hoog, maar toch kiest het kabinet dus voor versoepelingen. Volgens minister Kuipers is inmiddels gebleken dat het aantal ziekenhuisopnames niet meestijgt met de hoeveelheid besmettingen - en dat is een goed teken. Het bestrijden van de pandemie blijft een belangrijke prioriteit voor het kabinet, ‘maar andere belangen wegen nu zwaarder mee’, zei de minister. “We kunnen niet zonder zorg, maar we kunnen ook niet zonder elkaar.”