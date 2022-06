Personal styling service Maison 365 breidt uit naar Duitsland

Maison 365, gespecialiseerd in personal styling services, breidt deze maand uit naar Duitsland, zo is te lezen in een persbericht van het bedrijf. Maison 365 is op dit moment al actief in Nederland en België.

Maison 365 richt zich op personal styling voor vrouwen. Het bedrijf stuurt diverse kledingsets naar het huis van de gebruiker op basis van het styling profiel van de gebruiker. Dit profiel wordt opgezet door middel van een online intake en feedback op de boxen die klanten ontvangen. Zo wordt het profiel van de klant steeds verder aangescherpt. Ook worden de wensen verder afgestemd door middel van de stylistes van het bedrijf die in contact staan met de klant. Voor de uitrol naar Duitsland is er een eigen Duitse website opgezet en is het team uitgebreid met Duitse personal stylistes die de nieuwe klanten van passend advies kunnen voorzien, aldus Maison365 in het bericht.

“We zijn trots dat we deze stap zo snel kunnen nemen. Maison365 maakt momenteel een gezonde groei door en daar past een internationale uitrol bij. We willen dat Maison365 de nummer één personal styling service wordt in Nederland en omringende landen," aldus Maarten Valk, CEO Maison365, in het persbericht.