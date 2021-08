Philipp Plein accepteert cryptovaluta als betaalmethode

Het Duitse modemerk Philipp Plein heeft bevestigd dat het de eerste grote luxe modegroep wordt die betaling in cryptocurrency accepteert.

In een persbericht zei Philipp Plein dat 15 verschillende vormen van cryptocurrency zullen worden geaccepteerd, waaronder Bitcoin en Ethereum. Consumenten zullen de digitale valuta kunnen gebruiken om te betalen voor items in de fysieke winkels van de groep over de hele wereld, evenals op het e-commerce platform van het merk, Plein.com.

De Duitse ontwerper en oprichter Philipp Plein zei in een verklaring: “Tot de meest vooruitstrevende en disruptieve modemerken behoren is niets nieuws voor Philipp Plein.”

“Ik geloof dat cryptovaluta de toekomst zijn en mijn team en ik hebben een grote inzet in tijd en middelen gedaan, waarbij we alle noodzakelijke systeemaanpassingen hebben uitgevoerd om dit nieuwe type valuta te adopteren. Ik ben erg blij dat ik onze klanten dit extra betaalmiddel en de flexibiliteit die daarmee gepaard gaat, kan aanbieden.”

Philipp Plein heeft van e-commerce zijn meest winstgevende kanaal gemaakt en zal naar verwachting in 2021 een recordomzet van 100 miljoen euro bereiken.

