Philipp Plein werkt samen met Nederlandse tak horlogemaker Timex

Het Duitse modebedrijf Philipp Plein International AG gaat een samenwerking aan met horlogemaker, Timex Nederland B.V., voor de ontwikkeling, productie en distributie van Plein Sport-horloges, zo maakt het Duitse modebedrijf bekend in een persbericht.

De Amerikaanse Timex Group is al sinds 2021 verantwoordelijk voor de horlogecollecties van Philipp Plein. Nu volgt ook de sportlijn van het merk, die sinds februari 2022 op de markt is. Het doel van de horlogecollectie is om een luxe uitstraling aan de activewear-markt toe te voegen.

“We kijken uit naar de samenwerking met Philipp Plein en naar de lancering van de Plein Sport-horlogelijn. Het succes van de lancering van Philipp Plein Timepieces and Jewelry heeft alle verwachtingen overtroffen", schrijft Tobias Reiss-Schmidt, voorzitter en CEO van de Timex Group. “Plein Sport spreekt een ander publiek aan in het groeiende activewear-segment en zal de business en groei blijven stimuleren.”

De eerste horloge van de lijn draagt de naam ‘Thunderstorm’. De collectie is vanaf april verkrijgbaar via de webshop en bij geselecteerde retailers.