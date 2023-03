Pimkie sluit 64 winkels en schrapt 257 banen na overname

Het nieuwe management van modeketen Pimkie is van plan 64 winkels te sluiten en 257 banen te schrappen, dat meldt FashionNetwork.

Pimkie, oorspronkelijk eigendom van familievereniging Mulliez (AFM), kondigde in oktober aan dat het zou worden overgenomen door een consortium bestaande uit Lee Cooper France, Kindy en Ibisler Tekstil. Deze overname is begin dit jaar afgerond.

Inmiddels is er een besparingsplan ingezet voor de periode van 2023 tot 2027, om de ‘transformatie’ van Pimkie te versnellen en de “ rentabiliteit op lange termijn te garanderen”, zo stellen de nieuwe eigenaars volgens FashionNetwork.

Het personeel van de keten is woensdag geïnformeerd over de sluitings- en ontslagplannen. De eigenaren gaven volgens FashionNetwork aan van plan te zijn ‘diepgaande dialoog’ te zullen gaan voeren met werknemers en er ‘alles aan te zullen gaan doen om oplossingen aan te bieden om betrokken werknemers te helpen herpositioneren’. Hierbij zouden ze gebruik maken van ‘interne herplaatsing maatregelen’ en steun voor de ontwikkeling van ‘externe beroepsprojecten’.

Toen de overname afgelopen oktober bekend werd, zei Maley Upravan, personeelsvertegenwoordiger van het FO, nog dat het profiel van de kopers haar ‘zorgen baarde’. “Over het sociaal plan is niets bekendgemaakt (...) Het is allemaal een grote manipulatie”, aldus Upravan destijds.

De verwachting dat er winkels gesloten zouden worden bestond in elk geval wel al sinds de start van de onderhandelingen. Marie-Annick Merceur, een vakbondsafgevaardigde van de CFDT, de tweede grootste vakbond in het bedrijf na de CGT, gaf aan vooral teleurgesteld te zijn dat het nog enkele maanden zou duren voor bekend werd welke winkels zouden worden gesloten.

Pimkie heeft op dit moment volgens FashionNetwork zo’n 1500 werknemers en 302 winkels in Frankrijk, 37 verkooppunten in Duitsland en 26 in Spanje. Het bedrijf ondervindt al meer dan tien jaar moeilijkheden.