Social media platform Pinterest neemt mode e-tailer The Yes over, zo laat het platform weten in een persbericht. The Yes is een online mode platform dat gebruik maakt van AI (kunstmatige intelligentie) om een gepersonaliseerd aanbod te creëren voor elke gebruiker.

“We geloven dat hun leiderschap, innovatieve technologie en getalenteerde team en de combinatie van de expertise op het gebied van winkelen en de geloofwaardigheid in de mode industrie ons zal helpen de visie voor Pinterest te versnellen,” aldus het persbericht. The Yes oprichter Julie Bornstein gaat aan de slag bij Pinterest na de afronding van de transactie. Zij wordt verantwoordelijk voor het leiden van de visie en strategie op het gebied van winkelen bij Pinterest.

The Yes biedt als platform shoppers een gepersonaliseerd aanbod. Dit doet het bedrijf door de input van de consument op het gebied van merk, stijl en maat door middel van kunstmatige intelligentie te implementeren in het platform. Pinterest als social media platform werkt ook met een gecureerd aanbod aan ‘pins’ die het de gebruiker toont. Hiermee wil Pinterest inspiratie bieden aan de gebruiker. De afgelopen jaren heeft Pinterest de optie toegevoegd dat gebruikers ook getoonde producten kunnen kopen via het platform.