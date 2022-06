Plussize e-tailer Dia & Co. neemt luxe plussize e-tailer 11 Honoré over

Luze plussize e-tailer 11 Honoré heeft een nieuwe eigenaar gevonden, zo meldt nieuwsplatform WWD exclusief. Branchegenoot Dia & Co. heeft een overeenkomst gesloten voor de overname van de e-tailer.

Mede-oprichter en CEO van Dia & Co. Nadia Boujarwah geeft tegen WWD aan dat zij en de oprichter van 11 Honoré, Patrick Herning, inzagen dat ze samen een uniek aanbod kunnen bouwen. “(...) Onze klanten echt alles aanbieden van Madewell tot Carolina Herrera op één plaats. Het is op een fundamentele manier de ultieme winkelervaring die uitkomt,” aldus Boujarwah die aangeeft dat ze niet alleen spreek als CEO van een plussize bedrijf, maar ook als plussize consument. “Door samen te komen kunnen we ervaringen tot leven brengen in een categorie die dat tot op dit moment nog niet kon.”

Hoeveel de overname Dia & Co. kost wordt niet bekend gemaakt. Wel wordt in het interview aangegeven dat 100 procent van de aandelen van 11 Honoré wordt overgenomen en dat Herning aanblijft als mede-oprichter. Erin Milley, de huidige CEO van 11 Honoré blijft aan tijdens de transitieperiode, maar verlaat daarna het bedrijf. Voor de platformen van 11 Honoré en Dia & Co. betekent de overname momenteel aan de voorkant nog niet veel. De twee blijven operationeel actief als separate platformen, maar Bourjawah geeft tegen WWD wel aan dat ze de wens wel heeft om de ervaringen van beide platformen volledig te integreren.

11 Honoré werd in 2017 gelanceerd. De plussize retailer kreeg twee jaar later een investering van 10 miljoen dollar (9 miljoen euro destijds) van onder andere Nordstrom, investeringsmaatschappij GC1 Holding en diverse kapitaalfondsen.