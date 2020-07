Poools SS21: geraffineerde kleurcombinaties en dessins

Met haar gevoel voor geraffineerde kleurcombinaties en dessins weet Poools-ontwerpster Vivian Vroom keer op keer de fashionable vrouw te raken. En dat al twintig jaar. Tijdens de Open Dag in het World Fashion Centre in Amsterdam, op zondag 2 augustus, wordt de nieuwe SS21 collectie van Poools feestelijk gepresenteerd.

Casual, comfortabel, stoer en vrouwelijk. Dat zijn de kenmerken van het Nederlandse fashionlabel Poools. Dat geldt uiteraard ook voor de nieuwe zomercollectie die uit drie leveringen bestaat. Bij het eerste thema, met de naam ‘Au Naturel’, spelen de kleuren offwhite, zand, zwart en inca gold de hoofdrol. Opvallend zijn de tie dye prints waarbij de kleuren mooi in elkaar overlopen, en de ‘touch of gold’ die erin is verwerkt, wat de styles een luxe uitstraling geeft.

Mixen en matchen

“Alle items uit de drie leveringen zijn met elkaar te combineren”, vertelt ontwerpster Vivian Vroom. “Ik zorg altijd dat een bepaalde kleur, zoals in deze collectie de zandkleur, ook in de volgende thema’s terugkomen. Daardoor mixt en matcht alles met elkaar.”

Blushing

De tweede zomerlevering heet ‘Blushing’ en wordt gekenmerkt door schilderachtige aquarelprints. De kleuren die hier de boventoon voeren zijn misty green, blush, grey en, zoals gezegd komt de zandkleur erin terug. Vroom: “De items uit deze levering hebben een gewassen look, wat een stoerder effect geeft.”

You Rock

Het derde thema staat in het teken van ‘You Rock’, waarbij je ‘rock’ letterlijk moet nemen, als in ‘steen’. “Het accent wordt gevormd door een uitvergrote lichte terrazzoprint”, aldus Vroom. “Dit combineren we met broderie, knitwear en artworks met een print van uitvergrote stenen. De kleurstelling bij deze collectie is een mix van jeansblauw, peach, lichtgrijs en offwhite.”

Duurzaam en bewust

Wie Poools draagt weet inmiddels dat de kledingstukken lang mooi blijven. Vroom: “We kiezen altijd voor stoffen van hoge kwaliteit. Ook de ontwerpen zijn tijdloos. Daardoor gaat de kleding makkelijk meerdere seizoenen mee. Met andere woorden: duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel. Tot nu toe was dat nog een beetje onzichtbaar, maar vanaf deze collectie hebben we een groen logo op het label gezet. Zo kunnen vrouwen in één oogopslag zien dat ze een bewuste keuze maken.”

Lokale retailers

Het aantal verkooppunten van Poools stijgt gestaag. Op dit moment is het merk al bij zo’n driehonderd retailers te krijgen en daar komen jaarlijks nieuwe bij. Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. Vroom: “Momenteel zien we de vraag vanuit België behoorlijk toenemen. We hebben dan ook niets te klagen. Wat voor ons heel positief is, en dat geldt zeker voor de afgelopen tijd, is dat onze kleding in trek is bij lokale retailers. Onafhankelijke modewinkels in dorpen en kleine steden waar klanten nog écht persoonlijk en oprecht worden geholpen. In die winkels komt onze mode – kleding met een goede pasvorm, van materialen die heerlijk dragen en met een stoere en vrouwelijke twist – goed uit de verf.”

