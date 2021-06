Pop-up verhuurlabel UpNext: dé mogelijkheid om zonder risico’s je merk, product of retailconcept te lanceren

Er waait een frisse wind door retailland. De focus komt steeds meer op synergie te liggen; meer en meer ondernemers ontdekken dat je samen verder komt dan alleen. Met het pop-up concept ‘UpNext’ speelt Wereldhave knap op deze trend in.

“Met UpNext halen we alles uit de kast om (startende) ondernemers, retailers en merken te helpen om op een laagdrempelige manier snel duizenden consumenten te bereiken”, steekt Rik Janssen van wal. Hij is marketing en communicatie manager bij Wereldhave. Dat het winkellandschap de laatste jaren een transformatie heeft doorgemaakt - en nog steeds doormaakt - daar weten ze bij Wereldhave alles van. Het vastgoedbedrijf is namelijk gespecialiseerd in winkelcentra.

Upgrade

“In Nederland exploiteren we elf winkelgebieden”, vult leasing manager Jeroen Post aan. “In totaal beheren we zo’n 329.000 vierkante meter vloeroppervlak in Arnhem, Capelle aan den IJssel, Hoofddorp, Heerhugowaard, Leiderdorp, Nieuwegein, Purmerend, Tilburg en Roosendaal”, Post vertelt dat deze winkelcentra de afgelopen jaren een flinke upgrade hebben doorgemaakt tot de Full Service Centers die ze vandaag de dag zijn.

One-stop locaties

Post: “Tegenwoordig zijn onze locaties veel meer dan een winkelgebied. Het zijn volledige one-stop locaties, waar consumenten niet alleen komen om boodschappen te doen en te winkelen, maar óók om te ontspannen en te sporten - denk aan horeca, bioscoop, bowlingbaan, fitnesscentrum of escaperoom - en om gezondheidsspecialisten zoals een tandarts of fysiotherapeut te bezoeken. En zelfs om te wonen en te werken. Vanuit Wereldhave ondersteunen we al deze verschillende functies door slimme concepten te ontwikkelen en gepaste services te bieden.”

Pop-up

Eén van die slimme concepten is ‘UpNext’. Janssen: “Met ons fullservice label UpNext kunnen huurders snel en flexibel een pop-up store op een toplocatie in één van onze Full Service Centers openen. Daarbij ontzorgen we de huurder zoveel mogelijk. We hanteren flexibele huurvoorwaarden en bieden allerlei services die nodig zijn om een succesvolle tijdelijke actie of business op poten te zetten. Denk bijvoorbeeld aan ontwerp, inrichting, bemanning, kassasysteem en verlichting. Maar ook zaken als marketing, het inzetten van social media en het organiseren van een feestelijke lancering behoort tot de mogelijkheden. Kortom, we kunnen alles van A tot Z regelen en we doen er alles aan onze tijdelijke huurders een vliegende start te geven.”

Twee varianten

UpNext kent twee varianten, Shop en Premium. “Het verschil zit ‘m met name in het soort huurder”, verduidelijkt Post. “Gaat het om een groot merk dat een nieuw product of dienst wil lanceren? Dan pakken ze het aankleden van de shopruimte vaak zelf aan. Zij kunnen prima uit de voeten met een basic winkelunit, oftewel de Shop-variant. Andere retailers, met name beginners of bijvoorbeeld webshopeigenaren die hun online concept in een real life winkel willen beproeven of willen doorgroeien naar een omnichannel omgeving, kiezen liever voor het complete pakket. Voor hen is onze Premium-variant heel geschikt. Uiteraard is het allemaal niet zo zwartwit; de huurder kan zelf bepalen welke services hij wel of niet wil.”

38 pop-up locaties

Op dit moment beschikt Wereldhave over 38 pop-up locaties in Nederland, waarvan er momenteel 27 verhuurd zijn. Post: We hebben dus nog elf mooie locaties beschikbaar. We komen dan ook graag in contact met ondernemers die met ons het avontuur willen aangaan.”