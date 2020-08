Positieve cijfers voor Wehkamp in FY 2019-2020, werknemers staken door

Wehkamp Groep heeft goede resultaten behaald in het meest recente boekjaar, dat liep van april 2019 tot maart 2020. Het netto-bedrijfsresultaat (EBITDA) van de Nederlandse e-tailer steeg met ruim vijftig procent ten opzichte van het vorige boekjaar, naar 24 miljoen euro. De omzet van het bedrijf daalde in feite licht, met 3 procent naar 640 miljoen euro. Wehkamp dankt het positieve bedrijfsresultaat dan ook vooral aan kostenbesparing, een sterkere focus op winstgevende productcategorieën en een succesvolle implementatie van zijn bedrijfsstrategie, zo laat Wehkamp in een persbericht weten.

De bedrijfsstrategie bestaat onder meer uit het vergroten van klantenbetrokkenheid, een sterkere promotiestrategie en digitalisering. ‘Het afgelopen jaar lag de focus vooral op het aantrekken van retailtalent en het versterken van het productaanbod, de promotie en het inkoopbeleid’, aldus Wehkamp. In de volgende fase zal Wehkamp zich richten op 'een uniek en goed samengesteld assortiment, (...) het groeien in de wooncategorie, het uitbreiden van samenwerkingsverbanden', en 'innovatieve technologie en klantenloyalty.” Verder gaat Wehkamp Lacent, het onderdeel van het bedrijf dat klanten financiële diensten aanbiedt, dit jaar aan meer retailers aanbieden. Lacent wordt momenteel al gebruikt door BCC, maar heeft ook ‘al enige tijd belangstelling van andere retailers’, zo staat in het persbericht. De naam Lacent wordt veranderd in Tinka.

"We zijn verheugd dat onze inspanningen en de aanscherping van onze strategie hebben geleid tot aanzienlijk betere resultaten,” aldus Graham Harris, CEO bij Wehkamp. Ook het nieuwe boekjaar is het bedrijf goed begonnen, ziet hij. Voor dit boekjaar verwacht het bedrijf groei in de categorieën mode, living, beauty en baby, en betere resultaten voor de retailactiviteiten.

Staking bij Wehkamp gaat door

Intussen wordt er bij het distributiecentrum van Wehkamp in Maurik al bijna twee weken gestaakt, zo meldde vakbond FNV vorige week. De Britse eigenaar van Wehkamp wil het distributiecentrum sluiten, waardoor 52 werknemers hun baan zullen verliezen. Ook op het hoofdkantoor in Zwolle, waar maximaal dertig banen op de tocht staan, hebben een aantal medewerkers het werk neergelegd. De werknemers vinden dat het sociaal plan dat Wehkamp de werknemers biedt, ontoereikend is.